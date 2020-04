Coronavirus e Pipistrelli si sono evoluti insieme in milioni di anni.

Un gruppo internazionale di scienziati ha studiato varie specie di pipistrelli e i coronavirus che possiedono e ha concluso che entrambi si sono evoluti insieme nel corso di milioni di anni. Dai risultati del loro lavoro, studio pubblicato questo giovedì sulla rivista Scientific Reports, si evince che gli scienziati hanno studiato più di 1000 esemplari di pipistrelli appartenenti a 36 specie diverse e con aree di distribuzione sulle isole dell’Oceano Indiano occidentale e sulle coste del Mozambico.

Gli specialisti hanno determinato che l’8% degli animali studiati erano portatori di un certo tipo di coronavirus. A sua volta, Camille Lebarbenchon, ecologista della malattia presso l’Università di La Reunion (Francia), ha dichiarato che si tratta di “una stima molto approssimativa della proporzione” di pipistrelli infetti, poiché esistono prove che suggeriscono che questo numero potrebbe “variare in modo significativo” in base al periodo dell’anno.

Dopo aver condotto analisi genetiche e confrontato i coronavirus rilevati, i ricercatori hanno stabilito che “diversi gruppi di pipistrelli avevano, a livello di genere e in alcuni casi a livello familiare, i propri ceppi di coronavirus“, recita una

dichiarazione del Field Museum of Storia naturale (Chicago, Stati Uniti).

“Abbiamo scoperto che esiste una storia di profonda evoluzione tra pipistrelli e coronavirus“, ha dichiarato Steve Goodman di quel museo. In tale contesto, ha ribadito che “sviluppare una migliore comprensione di come si sono evoluti i coronavirus, può aiutarci a creare programmi di sanità pubblica in futuro”.

Nonostante il fatto che i pipistrelli trasportino un gran numero di coronavirus, Goodman ha sottolineato che questi mammiferi volanti sono “importanti per il funzionamento dell’ecosistema” e che “il bene che fanno per noi” supera tutti i possibili aspetti negativi. Quindi ha chiesto di non danneggiarli nel tentativo di prevenire la diffusione di virus. Meglio, aggiungiamo noi, non mangiarli come fanno in Cina.