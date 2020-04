Bollettino Coronavirus: continua la diminuzione di casi attivi, +420 morti rispetto a ieri.

Il numero di decessi giornalieri per coronavirus covid-19 in Italia è diminuito oggi 24 aprile, dopo aver registrato 420 nuovi decessi rispetto ai 464 del giorno precedente. Il totale dei decessi per malattia nel paese sale a 25,969. Sono stati individuati 3,021 nuovi casi di infezione, il che rappresenta un aumento rispetto ai 2,646 di ieri giovedì, portando il numero totale a 192.994.

Secondo i dati forniti dalla Protezione Civile, 2,922 pazienti sono riusciti a superare la malattia e il numero di guariti ha raggiunto quota 60,498. La regione settentrionale della Lombardia rimane l’epicentro dell’epidemia in Italia: 13,106 pazienti con covid-19 sono morti fino ad oggi e sono stati segnalati in totale 71,256 casi.

Diminuzione del numero di casi attivi

Per il quinto giorno consecutivo si registra una riduzione del numero di casi attivi, con 106,527 questo venerdì rispetto ai 106,848 di ieri, 107,699 di mercoledì, 107,709 di martedì, 108,237 di lunedì e 108,257 di domenica

scorsa. Questo 20 aprile, per la prima volta dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, l’Italia ha registrato una riduzione del numero di casi attivi positivi.

L’Italia è il paese terzo più colpito in termini globali; superato dalla Spagna, con quasi 220,000 infetti e dagli Stati Uniti, dove oltre a oltre 870,000 infezioni, il numero totale di decessi per covid-19 di questo venerdì ha superato i 50,000.

Nella seguente fotografia, i valori generali mondiali registrati alle ore 19:00 di oggi 24 aprile 2020.