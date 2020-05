ROMA – I decessi causati dal coronavirus in Italia sono aumentati con +269 casi questo venerdì 1° Maggio, rispetto ai 285 decessi registrati il giorno precedente. Secondo l’ultimo bollettino di oggi sul Covid-19 della Protezione Civile, il saldo giornaliero delle nuove infezioni ha registrato un lieve rimbalzo, con +1965 infezioni nelle ultime 24 ore. Il numero totale di decessi dall’inizio dell’epidemia sale a quota 28,236.

Regno Unito registra 739 nuovi decessi per covid-19: superata la Spagna e si avvicina all’Italia.

Il numero di casi confermati ufficialmente è di 207428.

Il valore registrato in Italia oggi di +269 vittime, è inferiore a quello regitrato in Spagna (+281) e nel Regno Unito (+739). Quest’ultimo paese in particolare, con 27,510 vittime fino a questo momento (il secondo paese europeo in questa triste classifica, davanti a Spagna con +24,824), presenta una curva di tendenza che prevede in breve tempo il superamento nei confronti dell’Italia come numero di decessi totale. I casi totali riscontrati nel Regno Unito ammontano a 177,454 (in Italia 207,428). C’è da dire però che in Italia sono stati realizzati 2,053,425 test mentre nel paese oltremanica i test sono stati 1,023,824.