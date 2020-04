Bollettino Coronavirus: 230 mila morti nel mondo, +285 decessi oggi in Italia.

I decessi per coronavirus covid-19 in Italia sono aumentati di 285 oggi giovedì, il che rappresenta una diminuzione rispetto ai 323 decessi registrati il giorno precedente. Come annunciato dalla Protezione Civile nell’ultima conferenza stampa in diretta streaming, anche il numero di infezioni giornaliere è diminuito, con 1872 nuove infezioni nelle ultime 24 ore, rispetto alle 2086 di mercoledì.

Con 27967 decessi per coronavirus e un totale di 205463 casi confermati, l’Italia è il secondo paese al mondo per decessi, dietro solo gli Stati Uniti, e il terzo in termini di infezioni, dietro gli Stati Uniti e dalla Spagna.

D’altra parte, 1694 pazienti sono ancora in terapia intensiva, rispetto a 1795 del giorno precedente, che mantiene la tendenza al ribasso. Inoltre, un totale di 75945 persone infette hanno superato la malattia.

