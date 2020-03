Ancora una giornata difficile per l’Italia e per il mondo riguardo la pandemia del nuovo coronavirus covid-19. Nel bollettino del 25 marzo 2020 si evince che il numero di casi confermati di contagio in Italia è aumentato di +5,210 (74,386 totale di infetti). Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati ulteriori +683 nuovi decessi per un totale di 7,503 persone morte dall’inizio della pandemia da covid-19. L’Italia si conferma come il paese nel mondo con più vittime. Nel frattempo anche la Spagna ha superato la Cina per quanto riguarda il numero delle vittime.

A livello globale, il numero totale di persone infettate dal nuovo coronavirus ha raggiunto 460,989 persone, mentre sono stati registrati 20,846 morti (+2,226 rispetto a ieri) associati all’epidemia di covid-19.

Oms: i medici italiani sono degli eroi.

Dietro a Cina e Italia, gli Stati Uniti si confermano al terzo posto di questa negativa classifica con 63,098 casi totali di infezioni.

“Ammiriamo i nostri colleghi in Italia, sono degli eroi. Stanno lottando con forza e coraggio. Approviamo e sosteniamo le misure prese dall’Italia contro il coronavirus”. Così il direttore del programma di emergenza sanitaria Oms, Ryan, nel consueto briefing sul Covid-19. “L’impegno del governo è incredibile e anche l’impegno dei cittadini”, ha aggiunto il direttore Ghebreyesus. “L’Italia sta facendo tutto il possibile”, ha sottolineato. “Ci sono segnali positivi e speriamo il progresso continui … Anche i Paesi con pochi casi, agiscano”.

Bollettino Coronavirus: Conferenza stampa Protezione Civile 25 marzo 2020 ore 18:00.