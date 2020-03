Coronavirus: giocatore Pokemon GO arrestato per violare la quarantena.

Nonostante il fatto che tutti siano stati abbastanza ben informati sui pericoli del coronavirus, sembrano esserci alcune persone che hanno preferito non prestare attenzione e preoccuparsi di altri hobby. Ieri un cittadino cinese di 28 anni è stato arrestato in Argentina per aver violato la quarantena in vigore, come in Italia, anche nel paese trans-andino, ma per la ragione più improbabile possibile: stava giocando a Pokemon GO.

Secondo El Clarín, il giovane, identificato come WenJie Xue, non è stato in grado di dimostrare alla polizia di Buenos Aires il motivo per cui ha deciso di evadere la quarantena, rivelando che stava giocando al gioco creato da Niantic dopo l’entrata in vigore dell’ordine di detenzione.

L’intero fatto è stato rivelato all’opinione pubblica dal giornalista di Todo Noticias, Diego Poggi, che ha caricato il video del fatto sul suo account Twitter.

Pokemon GO in quarantena

Niantic, lo sviluppatore del gioco, ha implementato una serie di misure per far rimanere i giocatori a casa mentre sta passando questa emergenza sanitaria globale, come consentire pacchetti di pokeball a prezzi ridicoli, l’autorizzazione gratuita delle battaglie tra allenatori, “missioni di ricerca” che può essere completata a casa, tra le altre caratteristiche.