Bollettino Coronavirus 1° Aprile: in Italia 110,574 casi totali, 13,155 morti di COVID-19 (Oggi +727).

E’ stato emesso in diretta streaming il bollettino sul nuovo coronavirus covid-19 di oggi 1 aprile 2020. Il numero di casi confermati di contagio in Italia è aumentato di +4,782, 110,574 il totale di infetti, il secondo paese al mondo dopo gli Stati Uniti (191,193 in questo momento) davanti alla Spagna (102,136).

Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati ulteriori +727 nuovi decessi per un totale di 13,155 persone morte dall’inizio della pandemia da covid-19.

L’Italia si conferma come il paese nel mondo con più vittime. Nel frattempo crescono il numero dei morti anche in Spagna dove si registrano oggi +589 vittime (totale 9,053).

A livello globale, il numero totale di persone infettate dal nuovo coronavirus ha raggiunto 894,027 persone, mentre sono stati registrati 45,050 morti associati all’epidemia di covid-19. Davanti a Italia (110,574) e Spagna (102,136), gli Stati Uniti si confermano al primo posto di questa negativa classifica con 191,193 casi totali di infezioni.

Bollettino Coronavirus: Conferenza stampa in diretta streaming Protezione Civile 1° Aprile 2020 ore 18:00.