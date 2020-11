Lunedì scorso è iniziata in Australia la produzione del vaccino di Oxford contro il covid-19, sviluppato dall’azienda britannica AstraZeneca, come ha confermato in un’intervista il ministro della Salute del Paese, Greg Hunt.

La società che produrrà il vaccino è la società di biotecnologia australiana CSL, che dovrebbe fornire fino a 30 milioni di dosi in totale. Il ministro ha anche affermato che verranno prodotte 51 milioni di dosi di un vaccino prodotto dall’Università del Queensland.

Per quanto riguarda quando i vaccini saranno accessibili agli australiani, Hunt ha detto che dipende da quanto tempo ci vorrà per essere testati e approvati, ma ha osservato che “i primi vaccini saranno probabilmente disponibili intorno a marzo”.

Il ministro ha sottolineato che “non è una data fissa”, ma ha assicurato che “tutto il Paese avrà disponibilità di vaccini nel corso del 2021”. I primi a farsi vaccinare saranno gli operatori sanitari e gli anziani.

Ad agosto, è stato riferito che il vaccino di Oxford prodotto nel paese oceanico sarebbe stato gratuito per i cittadini australiani.

Dall’inizio della pandemia coronavirus, in Australia sono stati confermati 27.658 casi di covid-19, di cui 907 fatali. A differenza di molti paesi che stanno affrontando la seconda ondata di contagio, 55 delle 65 nuove infezioni rilevate negli ultimi sette giorni in Australia corrispondevano a persone in arrivo dall’estero.