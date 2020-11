L’emergere degli smartphone alcuni anni fa ha cambiato completamente il panorama della telefonia mobile nel nostro paese. In realtà, non molto tempo fa, quando compravamo un telefono, ci importava solo di poter chiamare, inviare messaggi e che avesse un buon audio. Non ci preoccupavamo nemmeno di cose come la batteria perché duravano a lungo, anche una settimana con la batteria carica, cosa ormai impensabile.

Oggi, i nostri cellulari sono molto più di un telefono. Infatti vengono utilizzati praticamente per tutto tranne che per chiamare. Ora possiamo scambiarci messaggi gratuitamente tramite WhatsApp, effettuare videochiamate dall’applicazione stessa, registrare video o scattare fotografie di ottima qualità, modificare quel contenuto audiovisivo, possiamo utilizzare i nostri social network preferiti, possiamo guardare video di YouTube, scaricare applicazioni di ogni tipo, come alcune per il fitness, imparare a cucinare, possiamo persino leggere, ecc.

Insomma, oggi possiamo fare praticamente tutto dallo stesso cellulare. Tuttavia, sono molte le persone che lo considerano eccessivo e che non hanno bisogno o vogliono spendere i soldi per comprare uno Smartphone costoso. Preferiscono altre alternative più economiche e pratiche, adatte alle loro esigenze.

Potresti voler usare WhatsApp perché lo trovi molto pratico, ma non è per questo che dovresti acquistare l’ultimo smartphone sul mercato. Esistono diversi telefoni cellulari con cui è possibile utilizzare questa applicazione di messaggistica istantanea senza dover pagare una vera fortuna. Oggi ti presentiamo alcuni di questi telefoni che puoi acquistare online, anche su Amazon.

Cellulare Doro 7010

Questo modello è un telefono molto semplice ma ha il Wifi, quindi puoi usare l’applicazione WhatsApp senza problemi e anche altre applicazioni come Facebook. Lo schermo è minuscolo, 2,8 pollici e ricorda i telefoni che abbiamo usato alcuni anni fa. Ha 4 GB di RAM, 100 MB di spazio di archiviazione, connessione 3G, è Android e puoi trovarlo per € 99,90 su Amazon.

Cellulare Nokia 8810

Il marchio Nokia era uno dei più apprezzati alcuni anni fa, ma con l’arrivo degli smartphone è stato messo in un posto molto secondario.

Cellulare Alcatel 3088 X

Dispone però di modelli che possono essere molto interessanti, come l’8810, un telefono con connessione 4G (quindi si può usare) ad un prezzo molto contenuto per tutte le funzionalità che offre. Il telefono ha una RAM da 4 GB, 512 MB di memoria (sebbene con uno slot per una scheda di memoria esterna fino a 32 GB), ha bluetooth, radio, GPS, touch screen da 2,45 pollici, ecc. In questo momento possiamo trovare questo telefono al prezzo di 54,47 € su Amazon.

Alcatel è anche uno dei marchi che abbiamo utilizzato di più prima della comparsa degli smartphone. Questo telefono ha bluetooth, connessione 4G (quindi, possiamo avere applicazioni come WhatsApp o Facebook installate), fotocamera da 2 MP, schermo da 2,4 pollici, 4 GB di RAM e 512 MB di memoria, tra gli altri aspetti. Il suo prezzo attuale su Amazon è di 48 €.

Cellulare TTfone Titan TT950

Questo telefono ha una particolarità che lo distingue dagli altri e che potrebbe interessarti. Ha un pulsante SOS che invia automaticamente messaggi ai contatti che abbiamo programmato in precedenza in caso di pericolo, quindi, è un telefono appositamente progettato per le persone anziane. Oltre a questo, il telefono ha una connessione 3G, quindi, permette di installare applicazioni come WhatsApp e Facebook, ha bluetooth, touch screen da 2,8 pollici, ha 4 GB di RAM e 4 GB di memoria interna, 1 fotocamera, 3 MP, ecc. Il suo prezzo è di 105 € su Amazon.