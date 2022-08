Ultime Notizie » Calcio Serie A » Calciomercato: Kostic alla Juventus, in arrivo anche Paredes

CALCIOMERCATO JUVE – Assente nella finale di Supercoppa Europea con l’Eintracht Frankfurt, Filip Kostic è atterrato a Torino per le visite mediche con la Juventus. Free agent nel 2023, la squadra tedesca ha accettato di vendere la sua stella e i Bianconeri hanno battuto la concorrenza di altre squadre, come il West Ham in Inghilterra.

Dopo Kostic arriva anche l’argentino Paredes

Dopo l’annuncio dato dalla stessa Juventus attraverso i propri social, Kostic ha superato le relative visite mediche (con passaggio alle transenne per salutare i tifosi e

Filip Kostić è atterrato a Torino 🛬 pic.twitter.com/REqIHsPSVn — JuventusFC (@juventusfc) August 11, 2022

firmare qualche autografo) è sarà presentato come il nuovissimo ingaggio della Vecchia Signora. L’esterno sinistro firma fino al 2025: al’Eintracht Francoforte vanno 17 milioni. E c’è l’accordo totale anche col centrocampista argentino, manca solo trovare la formula corretta con il Paris SG.