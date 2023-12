Ultime Notizie » Barrenechea » Di Francesco ringrazia i prestiti della Juventus, e il Frosinone vola

DIRETTA CALCIO – Il Frosinone, grazie alle abilità del suo allenatore Eusebio Di Francesco (54 anni) e ai giocatori in prestito dalla Juventus, sta ottenendo risultati storici, come il clamoroso 0-4 inflitto al Napoli (attuale Campione d’Italia) allo stadio Maradona eliminandolo dalla Coppa italia. In particolare, i giocatori Barrenechea, Soulé e Kaio Jorge stanno mostrando grandi progressi e stanno crescendo come giocatori di alto livello.

La Juventus è l’avversario successivo del Frosinone in campionato (17a giornata di Serie A) e probabilmente si incontreranno anche nei quarti di finale di Coppa Italia (Salernitana permettendo). La sinergia tra i due club è così positiva che il Frosinone ha richiesto un quarto prestito dalla Juve per un difensore olandese. La Juventus è soddisfatta del lavoro di Di Francesco sui giocatori in prestito e supporta questa decisione.