Convocazioni Nazionale Italia, i 33 giocatori chiamati dal CT Mancini che ha rinnovato il contratto

Il CT della Nazionale di Calcio Roberto Mancini (fresco di rinnovo contratto) ha diffuso la lista dei convocati per il test con San Marino (venerdì 28 a Cagliari), a tre settimane dal debutto Europeo. La novità del giorno è la concocazione di Raspadori (Sassuolo). Questa la lista completa dei 33 giocatori chiamati in Nazionale a Mancini:

Portieri: Donnarumma, Cragno, Meret, Sirigu.

Difensori: Acerbi, Bastoni, Biraghi, Bonucci, Chiellini, Di Lorenzo, Florenzi, Lazzari, Mancini, Spinazzola, Toloi.

Centrocampisti: Barella, Castrovilli, Cristante, Locatelli, Lorenzo Pellegrini, Pessina, Sensi, Verratti.

Attaccanti: Belotti, Berardi, Bernardeschi, Chiesa, Grifo, Ciro Immobile, Lorenzo Insigne, Kean, Politano, Raspadori.

Mancini rinnova in Nazionale fino al 2026

Il commissario tecnico Roberto Mancini ha deciso di rinnovare il suo contratto fino al 2026 con la Nazionale. A darne l’annuncio è stato il presidente della Figc, Gabriele Gravina, dalla sede di via Allegri dopo i lavori del consiglio federale. “A breve lo incontrerò per la firma”, ha aggiunto Gravina. L’accordo fra la Federcalcio e il ct è stato trovato da tempo. Mancini è alla guida degli azzurri da tre anni.Si attende una conferenza stampa e anche l’annuncio della pre-lista per i prossimi Europei di calcio.