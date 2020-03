Materia Oscura: Scienziati annunciano Scoperta "eccitante".

Un team di fisici nucleari britannici all’Università di York ritiene di avere la soluzione a uno dei principali misteri dell’astrofisica: la materia oscura, una sostanza invisibile che corrisponderebbe fino all’80% di tutta la materia nell’universo.

Secondo gli scienziati nel loro studio, il cui riassunto è stato pubblicato martedì sul sito web dell’università, la particella subatomica appena scoperta, chiamata hexaquark d-star. Si tratta del nuovo candidato possibile per questa enigmatica materia.

“L’origine della materia oscura nell’universo è una delle domande più importanti nella scienza e una che, finora, è stata lasciata in bianco”, ha detto il co-autore del lavoro, il professor Daniel Watts, del Dipartimento di Fisica dell’Università da York. “Questo nuovo risultato è particolarmente entusiasmante poiché non richiede alcun nuovo concetto di fisica”, ha aggiunto.

Il Condensato di Bose-Einstein.

Molte particelle, inclusi protoni e neutroni, sono costituite da tre particelle ancora più piccole chiamate quark.

Ma, a sua volta, è composta da sei di loro invece di tre come al solito.

“È importante notare che i sei quark in una d-star risultano in una particella di bosone, il che significa che quando ci sono molte d-star, possono essere combinate in modi molto diversi per protoni e neutroni”, ha spiegato nel sito web dell’Università di York.

La teoria presentata dagli scienziati britannici sostiene che ciò potrebbe essere accaduto poco dopo il Big Bang e, mentre l’universo si raffreddava e si espandeva, un raggruppamento di numerosi hexaquark produceva il condensato di Bose-Einstein, considerato il quinto stato di materia (differendo da liquidi, gas, solidi e plasma).

Ora i ricercatori hanno in programma di confermare questo nuovo candidato per la materia oscura con ulteriori studi su come interagiscono gli hexaquark, quando si attraggono e quando si respingono.

“Stiamo dirigendo nuove misurazioni per creare stelle all’interno di un nucleo atomico e vedere se le loro proprietà sono diverse da quando si trovano nello spazio libero”, ha detto un altro coautore del lavoro, il Dr. Mikhail Bashkanov, anche lui del Dipartimento di Fisica dell’Università di York .