Come un videogioco: ecco come appare il campo di battaglia con i nuovi occhiali per la visione notturna dell'esercito USA

La tecnologia applicata al mondo militare è spesso affascinante. Dopo il drone da 25 chili e 200 proiettili dalla Turchia, il carro armato Carmel pilotato con un controller Xbox, il Kalashnikov con WiFi e Bluetooth o TrackingPoint, oggi è ancora più sorprendente se possibile. Stiamo parlando degli ENVG-B (Enhanced Night Vision Goggle-Binoculars), gli occhiali per la visione notturna e la realtà aumentata che l’esercito degli Stati Uniti sta già testando.

Sono occhiali che consentono ai soldati di osservare e manovrare in tutti i tipi di condizioni meteorologiche, al buio, in situazioni di visibilità limitata e, infine, in tutte le condizioni di illuminazione. Hanno display stereoscopici che consentono un’acquisizione più rapida del bersaglio, una termocamera fusa per un migliore riconoscimento degli oggetti e, naturalmente, la realtà aumentata. Il risultato? Qualcosa di simile alle mappe notturne di “Call of Duty“.

La guerra come un videogioco…

Come possiamo vedere in questo video pubblicato dalla Lancer Brigade, gli occhiali sono in grado di evidenziare quasi perfettamente i contorni del personale sul campo di battaglia. Non solo il contorno, ma i dettagli dell’equipaggiamento come lo zaino o le armi stesse. Allo stesso modo, sono in grado di segnare la traiettoria del proiettile grazie alla realtà aumentata (in blu).

L’ENVG-B è dotato di un sistema binoculare a doppio tubo per migliorare la consapevolezza della situazione e la percezione della profondità. Per migliorare il contrasto dei target, i tubi sono realizzati in fosforo bianco anziché in fosforo verde, accoppiato con una termocamera fusa per riconoscere meglio i target in ambienti visivi difficili (come quando c’è polvere o fumo, per esempio).

Secondo la loro scheda tecnica, hanno l’80% di possibilità di riconoscere bersagli a misura d’uomo a 150 metri e il 50% a 300 metri. Pesano 1,13 chili e possono funzionare ininterrottamente dalle 7,5 alle 15 ore. È interessante notare che possono essere collegati in modalità wireless a Family of Weapon Sight-Individual (FWS-I), un sistema di mira per la carabina M4 e M249.

A cosa servono questi spioncini? Fondamentalmente, forniscono al soldato immagini a infrarossi in tutte le condizioni atmosferiche. Non solo, ma trasmettono in modalità wireless la vista e le immagini termiche dell’arma agli occhiali, consentendo al soldato di riconoscere i bersagli senza dover esporsi eccessivamente al fuoco nemico. Cioè, il soldato può vedere il reticolo dell’arma nel suo campo visivo.

Maggiori informazioni su USA ASC.