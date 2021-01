Ultime Notizie » whatsapp » Come far apparire i miei contatti su WhatsApp Plus

WhatsApp Plus ci offre un modo molto più efficace per gestire la nostra app di messaggistica preferita, ma molte volte ha così tante opzioni che semplicemente non sappiamo dove farlo. Una delle funzioni che tutti vogliono avere a portata di mano è quella di poter vedere i propri contatti, perché non è qualcosa di cui si può fare a meno, è qualcosa di vitale importanza in WhatsApp. Quindi, se non sai come fare, qui ti diremo la procedura.

Come vedere i propri contatti su WhatsApp Plus

Per gli utenti di WhatsApp Plus, non sempre tutto è così a portata di mano, quindi è necessario personalizzare lo schermo e le funzioni che sono all’interno di ciò che mostra questa estensione. E trovare i contatti all’interno di questa estensione è molto più semplice di quanto possa sembrare, dal momento che un paio di menu sono sufficienti per accedere a questa sezione. Ecco perché ti diremo cosa dovresti fare per trovare questo elenco di seguito.

La prima cosa che faremo è entrare nella finestra delle Chat e, trovandoci al suo interno, dobbiamo toccare l’icona “Nuova Chat” e … ora, in pratica è quella, perché una volta seguiti questi due semplici passaggi potrai trovare la tua lista contatti all’interno dall’app stessa, che ti permetterà di iniziare una conversazione con

chi hai aggiunto ai tuoi contatti.

Ricorda che se non compaiono più, probabilmente è perché non hai autorizzato l’app ad accedere ai tuoi contatti, il che ovviamente limita il modo in cui funziona. È anche importante che tu tenga conto del fatto che i contatti potrebbero non apparire se non li hai aggiunti a WhatsApp.

WhatsApp Plus non è un’estensione WhatsApp ufficiale

Un’ultima cosa è ricordarti che WhatsApp Plus non è un’estensione WhatsApp ufficiale, quindi se la usi è solo a tuo rischio e pericolo.