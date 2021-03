Ultime Notizie » Amsterdam » Amsterdam Lockdown: Gente in strada protesta contro restrizioni Covid (VIDEO)

La polizia olandese ha iniziato a disperdere una manifestazione organizzata nella capitale Amsterdam contro le restrizioni del coronavirus (lockdown). Centinaia di persone si sono radunate nella piazza dei musei della città, inclusi alcuni veterani di guerra e infermieri. I manifestanti in protesta hanno mostrato manifesti, uno dei quali recitava “Certificato di vaccinazione = apartheid“, e hanno cantato vari slogan come “Amore, libertà, non dittatura“.

Live @ #Museumplein worden de veteranen door een waterkanon onder vuur genomen terwijl ze salueren… Opgefokte en doorgesnoven ME staat klaar om ze in elkaar te rammen! Wat een totalitaire Dictatuur leven we toch in.. pic.twitter.com/TlyJbNRrHQ — DeRedacteur stemt Forum voor Democratie 🇳🇱 🇵🇱 (@DeRedacteur1984) March 20, 2021

Protesta che preoccupa le autrità anche per il futuro uso del Passaporto Vaccinale.

Langzamerhand steeds meer mensen op het #museumplein in #Amsterdam. Naast de bezoekers van het protest, ook een hoop mensen die trainen of genieten van het zonnetje. pic.twitter.com/dndVAosLy3 — Owen (@_owenobrien_) March 20, 2021

L’azione non è stata autorizzata dalle autorità e molti dei suoi partecipanti non hanno mantenuto la distanza fisica richiesta di 1,5 metri e non hanno indossato maschere.

Le forze di sicurezza sono intervenute dopo che alcuni dei manifestanti si sono rifiutati di obbedire alle istruzioni e hanno lasciato il luogo della protesta. Per disperdere la manifestazione, gli agenti hanno dovuto usare cannoni ad acqua.