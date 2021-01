Ultime Notizie » chat » Trucco WhatsApp per aprire una Chat con te stesso

In quanto applicazione di messaggistica, la funzione principale di WhatsApp è, in linea di principio, inviare messaggi ad altre persone. La piattaforma offre però anche la possibilità di aprire una chat con se stessi, funzione che, sebbene possa sembrare assurda, presenta molti vantaggi, soprattutto per quelle persone che non si separano dal proprio cellulare.

Questa opzione può avere molteplici utilizzi. Uno dei principali è salvare note che saranno sempre a portata di mano in modo rapido e conveniente, così come audio, foto, video e documenti.

Un altro vantaggio è che tutte le informazioni memorizzate nella nostra chat personale saranno disponibili su qualsiasi dispositivo in cui utilizziamo il nostro account.

Come creare una chat personale?

Semplifica persino il trasferimento di file su un computer utilizzando

È possibile farlo su iPhone o Android utilizzando la funzione WhatsApp nota come “Clicca per chattare” (Click to chat, in inglese, come nella foto di copertina), che consente agli utenti di avviare una conversazione con qualcuno senza che il proprio numero di telefono venga salvato nella rubrica: