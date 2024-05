Ultime Notizie » creazioni artistiche » Come proteggere la Proprietà Artistica nel Mondo Digitale e dall’Intelligenza Artificiale

In un costante impegno per proteggere il contenuto artistico dal suo uso improprio, specialmente nell’addestramento dell’intelligenza artificiale (IA) senza il consenso dei creatori, IbisPaint ha lanciato una innovativa funzionalità: lo strumento di Perturbazione IA. Questo nuovo strumento è progettato per aggiungere rumore alle illustrazioni, rendendo difficile per i sistemi di IA interpretare o replicare correttamente le opere originali.

Sfide nella Protezione della Creazione Artistica Digitale

La creazione artistica digitale affronta la costante sfida della replicazione non autorizzata e dell’uso di immagini nell’alimentazione degli algoritmi di IA. Di fronte a questo scenario, la comunità artistica e tecnologica cerca soluzioni che bilancino l’innovazione e la protezione dei diritti d’autore.

Lo strumento di Perturbazione IA di IbisPaint si inserisce in un contesto in cui strumenti come Glaze hanno già fatto tentativi simili, distorcendo i dati per evitare copie. Tuttavia, Glaze funziona come uno strumento esterno, a differenza della soluzione integrata offerta da IbisPaint.

IbisPaint e la sua Innovazione nel Mondo della Creazione Digitale

IbisPaint, nota per essere un’applicazione molto popolare tra gli utenti di dispositivi mobili e tablet, offre una vasta gamma di oltre 15.000 pennelli e 21.000 materiali, oltre a una funzione di stabilizzazione del tratto. La Perturbazione IA viene attivata all’interno dell’applicazione, conferendo alle immagini un aspetto più granuloso, anche se consente agli artisti di regolare il livello di perturbazione in base al grado di protezione desiderato e all’impatto visivo che sono disposti ad accettare nella loro opera.

Personalizzazione e Controllo: Regolazione dell’Intensità del Rumore

Selezionando l’opzione Perturbazione IA al momento di salvare l’opera, gli utenti possono regolare l’intensità del rumore. IbisPaint ha dimostrato che, maggiore è l’intensità del rumore, meno le immagini create dall’IA assomigliano all’opera originale. Tuttavia, l’azienda avverte che l’efficacia della Perturbazione IA può variare a seconda del tipo di IA e degli algoritmi di raffinamento utilizzati, il che pone una sfida continua nella protezione dei diritti digitali.

Soluzioni Innovative all’Orizzonte Digitale

Altre aziende hanno lanciato iniziative simili per proteggere le opere d’arte nell’ambiente digitale. Oltre a Glaze, aziende come Adobe hanno integrato tecnologie che cercano di migliorare l’attribuzione delle immagini e la gestione dei diritti digitali attraverso il loro sistema di Content Credentials, che consente ai creatori di allegare informazioni di autore direttamente nei metadati del file.

Lo strumento di Perturbazione IA di IbisPaint rappresenta un passo importante verso la protezione della proprietà intellettuale nel mondo digitale. Man mano che la tecnologia avanza, continueranno a emergere soluzioni creative ed efficaci per le vecchie e nuove sfide. La comunità artistica e tecnologica deve rimanere vigile e collaborativa nello sviluppo di strumenti che proteggano i diritti creativi mentre si promuove l’innovazione nell’arte digitale.

Foto Credits: Flash News di NotizieIN.it con IA Bing.