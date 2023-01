Ultime Notizie » Trucchi WhatsApp » Come nascondere un contatto in WhatsApp senza bloccare, eliminare o archiviare le chat

Nella versione beta di WhatsApp ci sono segni di una nuova funzionalità che semplificherà il trasferimento delle chat di WhatsApp tra due smartphone semplicemente scansionando un codice QR in un modo simile a quello che ora consente l’accesso simultaneo su due dispositivi. Ma oggi ti spiegheremo come nascondere un contatto in WhatsApp: alcune delle solite soluzioni sono cambiarne il nome, eliminarlo o addirittura bloccarlo, ma qui ti insegneremo come farlo in un modo più semplice senza utilizzare queste opzioni.

Come nascondere un contatto in WhatsApp senza cancellarlo o bloccarlo

Che per qualsiasi motivo tu debba nascondere un contatto, possiamo farlo senza cancellarlo o bloccarlo, semplicemente facendolo non comparire nella nostra lista di WhatsApp ma mantenendo il contatto. È molto semplice farlo, poiché si tratta solo di modificare il numero di quel contatto che non vuoi avere su WhatsApp.

Apri l’applicazione ‘Contatti’ sul tuo cellulare. Trova il contatto che vuoi nascondere su WhatsApp e vai alla sezione per modificare il contatto. Ora vai al numero di telefono ed elimina semplicemente il prefisso +39 e lascia solo il ‘+’ e il numero. Esempio: se hai +3906xxxxxxxx, allora +06xxxxxxxx dovrebbe rimanere. Se non hai il prefisso e il numero è simile a questo: 06xxxxxxxx, aggiungi semplicemente il ‘+’. Non avendo un prefisso, WhatsApp non sarà in grado di riconoscere il numero e quindi scomparirà dalla tua lista. Ma il tuo contatto non sarà cancellato dalla rubrica del telefono.

Per fare ciò, dobbiamo fare quanto segue:

Semplice vero? Questo è tutto, quindi puoi nascondere un contatto in WhatsApp, se vuoi riaverlo nella tua lista, rimetti semplicemente il prefisso e puoi inviare nuovamente i messaggi. Ricorda che in altri articoli ti viene spiegato come creare il tuo avatar personalizzato in WhatsApp.