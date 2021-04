Ultime Notizie » Android » Come monitorare Offerte Prezzi su Chrome da Android

Google Chrome ti consente di abilitare un’opzione su Android che tiene traccia dei prezzi dei prodotti che selezioniamo nel browser. Un’opzione che ti eviterà di dover installare soluzioni di terze parti per non perdere le migliori offerte per i prodotti che ti interessano.

Come approfittare delle offerte di Chrome sul tuo cellulare

Questa opzione per il monitoraggio dei prezzi dalle schede di Chrome, come menzionato in Android Police, può essere testata nella versione 90 del browser di Google. Un dettaglio da tenere a mente è che questa opzione non è abilitata di default in Chrome, quindi dovrai applicare un piccolo trucco per integrarla nel browser.

Sì, dovrai utilizzare le funzionalità sperimentali di Chrome. Quindi, per farlo, vai su “chrome:// flags/#enable-tab-grid-layout”. Questo ti porterà a ‘Tab Grid Layout’, quindi devi solo visualizzare il menu e scegliere tra le opzioni disponibili “Enables prices notifications”.

Una volta riavviato il browser, puoi ora cercare i prodotti che desideri monitorare e lasciarli caricati nelle schede. E come ultimo passaggio, vai al menu (dei tre puntini) dalla visualizzazione del gruppo di schede e scegli “Segui prezzi” per attivare l’opzione “Segui i prezzi nelle schede” e le notifiche

Google Chrome ti avvisa quando usufruire delle offerte

per “Avvisi per cali di prezzo”. Ovviamente puoi configurare queste notifiche dalle Impostazioni del dispositivo.

Una volta eseguiti tutti questi passaggi, Chrome verrà a conoscenza dei prezzi dei prodotti che hai caricato nelle schede. Ti informerà quindi se alcuni siti web riducono il prezzo dei prodotti in modo da poter usufruire delle offerte. Sebbene non sembri che abbia un sistema completo e semplice come altre soluzioni di terze parti, è un’opzione da considerare. L’unica rottura di scatole: è fondamentale lasciare le schede con i prodotti caricati per sviluppare questa dinamica proposta da Chrome su Android.

