Intascava stipendio da 15 anni senza mai lavorare

Si chiama Salvatore Scumace e ha 66 anni. Avrebbe dovuto lavorare come addetto ai vigili del fuoco in un ospedale pubblico di Catanzaro, e invece apparentemente è stato assente dall’orario di lavoro per 15 anni consecutivi pur continuando a ricevere il suo stipendio intero ogni mese, raggiungendo fino a un totale di oltre 538.000 euro complessivi. A seguito delle indagini della Guardia di Finanza, Scumace è stato arrestato dalla polizia ed è indagato per frode, estorsione e abuso di potere.

D’altra parte, sono sotto inchiesta anche sei funzionari ospedalieri che avrebbero trascurato l’assenza prolungata dell’uomo.

Scumace era un dipendente dell’, capoluogo della, nel sud Italia, ma ha smesso di denunciare per lavoro nel 2005. Il presunto truffatore è accusato di aver minacciato il suo superiore all’epoca di non emettere una denuncia disciplinare contro di lui. Alla fine, quel manager si è ritirato e il suo sostituto non ha mai notato l’assenza di Scumace, che ora ha 66 anni. Il caso è stato scoperto nel luglio 2020 come parte di un’indagine più ampia da parte delle autorità sulle, e Scumace è stato finalmente licenziato nell’ottobre dello stesso anno.