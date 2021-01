Ultime Notizie » Android » Come ascoltare YouTube in background, senza pubblicità e gratuitamente

Uno dei miglioramenti più richiesti dagli utenti di YouTube sui dispositivi mobili è la possibilità di godersi i contenuti in background. Questa possibilità è diventata realtà, ma attraverso un servizio a pagamento, che ha lasciato molti utenti alla ricerca di alternative. Ci sono applicazioni che promettono questa funzione, ma generalmente richiedono di essere utenti root. Tuttavia, abbiamo trovato un meccanismo per goderci YouTube in background, senza pubblicità, senza essere root e gratuitamente.

Per fare ciò, useremo un’app chiamata Kiwi Browser. Attraverso questa app, possiamo ascoltare la riproduzione di YouTube in background ed evitare anche la pubblicità.

YouTube in background, gratis e senza pubblicità

Ascoltare la riproduzione di YouTube in pochi secondi è una possibilità che era disponibile da alcuni mesi e di cui avevamo già discusso. Tuttavia, questa procedura basata sulla richiesta della versione desktop del sito da Chrome mantiene la pubblicità. Ciò significa che dovremo interagire costantemente con il dispositivo per saltare gli annunci. In questo senso, anche se stiamo ascoltando YouTube in sottofondo, l’esperienza non è delle migliori.

Tuttavia, il metodo che ti presenteremo in seguito ucciderà anche la pubblicità, offrendo una grande esperienza di YouTube in background. Per iniziare, dobbiamo prima installare l’applicazione Kiwi Browser. Il secondo passo è installare alcuni Ad-Blocker come uBlock.

Ora apri YouTube dal browser e, proprio come facciamo in Chrome, richiedi la versione desktop dal menu. Seleziona un video qualsiasi e quando esci dal browser, la riproduzione rimarrà attiva. Inoltre, avrai i controlli di riproduzione dalla barra di notifica per far avanzare o ritardare il contenuto.

Con questo metodo, la tua esperienza di fruizione dei contenuti di YouTube migliorerà del 100%, evitando la pubblicità e riproducendo i tuoi contenuti preferiti in background.

Per ottenere Kiwi Browser in italiano, segui questo link su Google Play.