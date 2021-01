Ultime Notizie » Bolletta Elettrica » Bollette luce: i consigli per monitorare i consumi e risparmiare

Una bolletta dall’importo più alto del solito non è mai una bella sorpresa, soprattutto per le famiglie già colpite dalla crisi che ha segnato l’ultimo anno per via dell’emergenza sanitaria. I consumatori hanno però tutti gli strumenti per evitare spese eccessive: ecco qualche consiglio pratico per farlo in maniera efficace.

Come controllare i consumi?

Il primo passo in direzione della migliore gestione dei consumi è senza ombra di dubbio il monitoraggio: solo avendo piena consapevolezza dei propri consumi (mensili e annuali) sarà infatti possibile agire in maniera mirata per tagliare eventualmente le spese. Farlo è molto più semplice di quanto si possa credere: sarà sufficiente tenere traccia dei consumi comunicati tramite le autoletture (ormai è possibile farlo velocemente persino tramite app) per capire se ci sono anomalie e per avere un’idea chiara da usare come base per la scelta delle tariffe a disposizione. Proprio l’autolettura è infatti cruciale per evitare che le stime fatte dal gestore siano distanti dai consumi reali, e per evitare quindi anche pagamenti superiori al dovuto.

Su cosa bisogna intervenire per tagliare le spese?

È indispensabile capire prima di tutto in quali fasce orarie si consuma più energia: se ad esempio si trascorre la maggior parte della giornata fuori casa per lavoro, sarà preferibile prediligere una tariffa bioraria o trioraria, che assicurerà un risparmio notevole nelle ore serali e notturne (durante le quali si usufruirà maggiormente della corrente elettrica); al contrario, se una coppia di pensionati trascorre gran parte delle ore del giorno in casa, sarà più saggio optare per una tariffa monoraria. Se nonostante tutti gli accorgimenti presi il costo continua a essere troppo alto per i propri standard, è sempre possibile cambiare gestore scegliendone un altro del mercato libero.

Gli altri suggerimenti utili in ottica di risparmio

Internet in questo senso è un ottimo alleato, in quanto consente di fare un confronto delle varie proposte e di approfondire quelle di maggiore interesse: per farlo basta infatti visitare siti come quello di Acea e informarsi su quale tra le varie offerte proposte per la luce fa più al caso proprio.

Naturalmente per risparmiare sui costi in bolletta sarà necessario evitare ogni tipo di spreco: spesso le abitudini errate in questo senso sono inconsapevoli, ma gli effetti sulle spese si fanno sentire eccome. Per esempio è sempre bene spegnere completamente tutti quei dispositivi che non si utilizzano, senza lasciarli in standby (computer, tv e console soprattutto), così da tagliare inutili sprechi di energia. Anche l’uso oculato degli elettrodomestici presenti in casa diventa un elemento indispensabile per non spendere troppo, e a questo proposito è bene ricordare anche che, nel caso in cui si abbiano apparecchi datati e poco efficienti, sarà senz’altro utile sostituirli con altri di nuova generazione, decisamente meno dispendiosi e più rispettosi dell’ambiente.