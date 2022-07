Ultime Notizie » Ivana Trump » Come è morta Ivana Trump?

Le autorità forensi di New York hanno assicurato che Ivana Trump sarebbe morta accidentalmente e a causa delle ferite riportate dopo essere caduta nella sua residenza nel distretto di Upper East Side (Manhattan) questo giovedì. “Il medico legale ha stabilito che la causa della morte sono state le lesioni causate da un impatto contundente accidentale al busto”, ha detto venerdì un portavoce dell’Ufficio del medico legale (OCME) di New York City.

“Dopo aver pubblicato questa conclusione, l’OCME non commenterà ulteriormente l’indagine”, ha aggiunto il portavoce. Nel frattempo, un alto funzionario a conoscenza del caso ha confermato alla rete NBC News che le circostanze della morte della prima moglie dell’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump sono compatibili con una caduta e che non vi sono sospetti di criminalità.

Questo 14 luglio, i membri dei vigili del fuoco di New York si sono recati al dipartimento di Ivana, 73 anni, dopo aver ricevuto una chiamata per sospetto arresto cardiaco. All’arrivo, le autorità hanno trovato il settantenne senza vita e ai piedi delle scale a chiocciola al primo piano della proprietà. Secondo il New York Times, due funzionari vicini al caso hanno commentato che la polizia non aveva trovato segni di ingresso forzato in casa e che stavano indagando se potesse essere caduta da quelle scale.