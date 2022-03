Ultime Notizie » Bogotá » Taylor Hawkins: morto in Colombia il batterista dei Foo Fighters

Il batterista della rock band americana Foo Fighters, Taylor Hawkins, è morto all’età di 50 anni in Colombia.

La notizia è stata rilasciata dai Foo Fighters questo venerdì attraverso una dichiarazione sul loro account Twitter.

“La famiglia Foo Fighters è devastata dalla tragica e prematura perdita del nostro amato Taylor Hawkins”, si legge nel post.

“Il suo spirito musicale e la sua risata contagiosa vivranno con tutti noi per sempre. I nostri cuori sono con sua moglie, i suoi figli e la sua famiglia e chiediamo che la sua privacy sia trattata con il massimo rispetto in questo momento inimmaginabilmente difficile”.

Le cause della morte, che i media colombiani hanno riportato come avvenute nel Paese sudamericano, non sono state rese pubbliche immediatamente.

Le ultime esibizioni di Taylor Hawkins

Tuttavia, i media colombiani riferiscono che è stato

La band si sarebbe esibita all’Estereo Picnic Festival il 27 marzo. Solo pochi giorni fa, la band si è esibita il 15 marzo sul palco del Foro Sol come parte del loro tour in vari paesi dell’America Latina, dove hanno illuminato il palco davanti a migliaia di partecipanti, che hanno cantato e ballato su canzoni come The Pretender, Everlong o Best of You.

Il gruppo era presente anche al Festival Asunciónico, ad Asunción, Paraguay, dove il batterista è stato il protagonista di un magico momento quando ha lasciato il suo hotel per incontrare Emma, una talentuosa fan di 9 anni, che ha suonato alcune delle canzoni con il suo repertorio di batteria e band in mezzo a una folla eccitata. Hawkins, ascoltandola, non ha esitato ad uscire e condividere qualche minuto con la bambina.