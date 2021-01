Ultime Notizie » atalanta » Classifica Serie A prima di Juve-Bologna e Verona-Napoli

Domenica alle 12:30 si gioca Juve-Bologna. Vediamo la classifica aggiornata della Serie A prima di questo confronto in quanto nell’ultima giornata del girone di andata, il turno 19, ha visto già parecchie partite disputate.

Venerdì c’è stato il primo anticipo con Benevento-Torino terminata 2-2 con il Toro in rimonta grazie a una doppietta di Zaza (51′ e 90’+3′) che salvava la propria squadra in pieno recupero.

Sabato addirittura 4 anticipi. Alle 15 si è giocato Roma-Spezia: partita divertente con tanti gol e un finale da infarto, dove al 90′ Daniela Verde (entrato all’80esimo) raggiungeva il pareggio (da 3-1 a 3-3) e LorenzoPellegrini regalava la vittoria ai giallorossi al 90’+2′.

Alle 18 erano impegnate le prime due in classifica: Milan e Inter. Udinese-Inter è finita 0-0 con Conte e Oriali espulsi per veementi proteste. Il derby lombardo Milan-Atalanta è finito con la sconfitta dei rossoneri, la seconda in queste 19 partite e per lo più entrambe subite a San Siro. Un risultato finale di 0-3 (Romero, Ilicic e Duvan Zapata) dove l’Atalanta avrebbe anche potuto dilagare.

Alle 20:30 si è giocata Fiorentina-Crotone. La partita all’Artemio Franchi di Firenze si è conclusa sul risultato di 2-1: Bonaventura apre le marcature al 20′, raddoppia al 32′ D Vlahović e accorcia al 66′ Nwankwo.

Milan 43 punti, Inter 41, Roma 37, Atalanta 36, Napoli 34, Juventus 33. Queste sono le prime sei posizioni che permettono l’accesso diretto in Europa. Di seguito: Lazio 31 punti, Sassuolo 30, Verona 27, Sampdoria 23, Benevento 22, Fiorentina 21, Bologna 20, Udinese e Spezia 18, Genoa 15. In zona retrocessione ci sono Torino (14) e Parma (13).

Le partite di oggi domenica 24 gennaio: da Juve-Bologna a Verona-Napoli

Oggi domenica 24 gennaio si giocano Juventus-Bologna alle 12:30. Alle 15 scenderanno in campo Genoa-Cagliari e Verona-Napoli. Alle 18:00 è la volta di Lazio-Sassuolo, mentre alle 20:45 il posticipo Parma-Sampdoria chiuderà la 19a giornata di Serie A.