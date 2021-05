Ultime Notizie » Lecce Venezia » Lecce-Venezia Streaming e Monza-Cittadella Gratis, dove vederle in Diretta TV | Semifinali Playoff Serie B

Oggi Giovedì 20 maggio diretta streaming e tv per due partite di calcio importanti: le gare di ritorno delle semifinali di Playoff di Serie B. Lecce-Venezia (ore 18:30) e Monza-Cittadella (ore 20:45). Le partite di andata sono terminate così: Venezia-Lecce 1-0 (goal segnato da Francesco Forte al Penzo) e Cittadella-Monza 3-0. Di seguito tutte le informazioni su dove vederle in diretta TV e streaming gratis online.

Lecce-Venezia alle ore 18:30: presentazione e formazioni



Dopo la vittoria per 1-0 nella gara d’andata, il Venezia vola a Lecce alla ricerca di un posto nella finale playoff. I veneti hanno vinto il primo round grazie al goal segnato da Francesco Forte al Penzo, vantaggio che ora dovrà difendere al Via del Mare. Il Lecce avrà bisogno di una vittoria, anche soltanto con un goal di scarto. Di seguito le probabili formazioni:

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Maggio, Lucioni, Dermaku, Gallo; Majer, Hjulmand, Henderson; Mancosu; Stepinski, Coda.

VENEZIA (4-3-1-2): Maenpaa; Mazzocchi, Modolo, Ceccaroni, Ricci; Fiordilino, Taugordeau, Maleh; Aramu; Forte, Johnsen.

Dove vedere Lecce-Venezia Streaming e Diretta TV

Lecce-Venezia in diretta tv su DAZN. Sarà necessario sottoscrivere un abbonamento e scaricare l’applicazione fruibile su dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc, ma anche su smart tv attraverso l’applicazione dedicata. In alternativa, la gara si potrà vedere anche attraverso dispositivi come Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick oppure scaricare l’app di DAZN attraverso le console di gioco Xbox e PlayStation. Per coloro i quali hanno invece sottoscritto un abbonamento Sky-DAZN, sarà possibile seguire Lecce-Venezia anche su DAZN1, al canale numero 209 del satellite.

Monza-Cittadella alle ore 20:45, presentazione e formazioni

sempre disponibile sull’app di DAZN accedendo attraverso le proprie credenziali di riferimento.

Nella partita d’andata delle semifinali dei playoff del campionato di Serie B, disputata allo stadio ‘Pier Cesare Tombolato’ di Cittadella, la squadra di casa ha battuto il Monza con il secco punteggio di 3-0. Oggi allo stadio Brianteo di Monza, la squadra di Brocchi dovrà compiere un vero e proprio miracolo sportivo per sovvertire le sorti della qualificazione alla finale playoff di Serie B. Di seguito le probabili formazioni:

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Bettella, Bellusci, Pirola; D’Alessandro, Barberis, Armellino, Frattesi, Carlos Augusto; Mota Carvalho, Balotelli.

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Ghiringhelli, Perticone, Frare, Donnarumma; Vita, Iori, Gargiulo; Proia; Tsadjout, Baldini.

Dove vedere Monza-Cittadella Streaming e Diretta TV



Monza-Cittadella in diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN (link www.dazn.com) e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno anche seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.