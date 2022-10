Ultime Notizie » Hawaii » Chiuso l’accesso alla vetta del Vulcano più grande del mondo

Sebbene non vi siano indicazioni che possa essere in corso un’eruzione vulcanica, il vulcano Mauna Loa alle Hawaii è in uno stato di attività sismica.

Il passaggio per la cima del vulcano più grande del mondo, il Mauna Loa, alle Hawaii, è stato chiuso fino a nuovo avviso a causa dell’elevata attività sismica nell’area. L’avviso lo ha lanciato il National Park Service degli Stati Uniti. Secondo un comunicato dell’Osservatorio Vulcanologico delle Hawaii (HVO), le attuali scosse sono molto probabilmente dovute a un nuovo afflusso di magma da tre a otto

chilometri sotto la sommità del vulcano.

Nelle ultime 24 ore, i sismometri HVO hanno registrato circa 38 terremoti di piccola magnitudo, verificatisi 3-5 chilometri sotto la caldera di Mokuāʻweoweo e 6-8 chilometri sotto il fianco nord-occidentale del Mauna Loa. Queste aree sono state storicamente sismiche durante i periodi di attività vulcanica a Mauna Loa.

Tuttavia, gli esperti non hanno registrato cambiamenti significativi nella situazione durante l’ultimo giorno. Inoltre, non vi è alcuna indicazione che un’eruzione sia imminente.

A luglio, l’HVO ha registrato un aumento dell’attività sismica del vulcano sottomarino Kamaʻehuakanaloa, che si trova al largo della costa del Parco Nazionale dei Vulcani, dove si trova anche il vulcano Mauna Loa.