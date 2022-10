Ultime Notizie » Chelsea » Chelsea-Milan Streaming Gratis, dove vedere Diretta TV, e Rojadirecta?

Come guardare Chelsea-Milan Streaming Gratis. Si gioca oggi mercoledì 5 ottobre 2022 alle ore 21:00 italiane (stesso orario di Juventus-Maccabi streaming), in occasione della 3a giornata del Gruppo E di UEFA Champions League. I rossoneri sono primi in classifica e imbattuti (una vittoria contro la Dinamo Zagabria e un pareggio contro il Salisburgo) mentre i londinesi sono ultimi (un punto), ma i rossoneri affrontano questo importante match con l’emergenza infortuni. Di seguito probabili formazioni e tutte le info per vedere Chelsea-Milan streaming gratis e diretta video tv.

Chelsea-Milan Streaming Live: ultime notizie formazioni

L’ultima volta in cui Chelsea e Milan si sono affrontate in Champions League risale alla fase a gironi dell’edizione 1999/2000. In quel caso, entrambe le partite terminarono in parità, compresa quella a reti inviolate allo Stamford Bridge. L’unica vittoria dei rossoneri contro il Chelsea è datata febbraio 1966 in Coppa delle Fiere: 2-1 a San Siro. A decidere quel terzo turno fu una terza partita (era terminata 2-1 anche al ritorno) – pareggiata per 1-1 – in cui a passare il turno furono i Blues, grazie al lancio di una monetina.

⚽ Le probabili formazioni di Chelsea-Milan

Chelsea (3-4-2-1): Kepa; Fofana, Thiago Silva, Koulibaly; James, Kovacic, Gallagher, Chillwell; Sterling, Mount; Aubameyang. Allenatore Potter.

In panchina: Bettinelli, Mendy, Chalobah, Azpilicueta, Cucurella, Jorginho, Pulisic, Loftus-Cheek, Zakaria, Ziyech, Broja, Havertz. Indisponibili: Kanté. Squalificati: nessuno.

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Dest, Kalulu, Tomori, Ballo-Touré; Tonali, Bennacer; Krunic, De Ketelaere, Rafael Leao; Giroud.

Allenatore Pioli.

In panchina: Mirante, Jungdal, Gabbia, Pobega, Brahim Diaz, Origi, Rebic, Gala, Coubis. Indisponibili: Florenzi, Calabria, Kjaer, Messias, Theo Hernandez, Saelemaekers, Maignan, Ibrahimovic, Bakayoko. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Makkelie (Olanda). Assistenti: Steegstra e De Vries. IV uomo: Lindhout. VAR: Higler. Assistente VAR: Van Boekel.

⚽ Dove vedere Chelsea-Milan in TV



Chelsea-Milan diretta esclusiva su Amazon Prime Video, che app si può scaricare su smart tv di ultima generazione ure sulle console di gioco come PlayStation o Xbox.

⚽ Chelsea-Milan Streaming Gratis alternativa dall’estero in italiano



Chelsea-Milan streaming gratis per gli abbonati attraverso Amazon Prime Video: potete scaricare l’app su smartphone e tablet oppure collegarsi al portale ufficiale effettuando l’accesso tramite pc o notebook.

⚽ Opzioni per vedere Online Chelsea-Milan Streaming Gratis

Alternative per vedere Chelsea-Milan non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che “Rojadirecta TV Online“, “Rojadirecta Live” o “Rojadirecta Club Me“, tutte opzioni non legali in Italia.

I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana, anche quelli raggiungibili in VPN. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.