L’Accademia delle Scienze Svedese ha assegnato martedì il Premio Nobel per la Fisica a Pierre Agostini, Ferenc Krausz e Anne L’Huillier.

I premiati sono stati scelti dall’Assemblea Nobel dell’Istituto Karolinska di Stoccolma per “sviluppare metodi sperimentali che generano impulsi di luce di attosecondi per lo studio della dinamica degli elettroni nella materia“.

Secondo il comunicato ufficiale, i ricercatori hanno dimostrato un modo per “creare impulsi di luce estremamente brevi che possono essere utilizzati per misurare processi rapidi in cui gli elettroni si muovono o cambiano energia“.

In questo modo, il lavoro dei vincitori del premio “ha permesso di studiare processi così rapidi che in precedenza era impossibile seguirli“.

Eva Olsson, presidente del Comitato Nobel per la Fisica, ha dichiarato che “ora possiamo aprire la porta al mondo degli elettroni“.

“L’attofisica ci offre l’opportunità di comprendere meccanismi governati dagli elettroni. Il prossimo passo sarà utilizzarli”, ha sottolineato.

I risultati possono essere applicati in diversi settori, tra cui l’elettronica e la medicina, recita il comunicato.