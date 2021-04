Ultime Notizie » Benevento Sassuolo » Benevento-Sassuolo Streaming Gratis, dove vederla in Diretta TV

Benevento Sassuolo Streaming Gratis e Diretta TV. Il Benevento di Pippo Inzaghi sfida in casa il Sassuolo di Roberto De Zerbi nel Monday Night: posticipo che chiude la 30esima giornata di Serie A. I padroni di casa cercono punti salvezza, la squadra ospite non ha più grandi obiettivi in questo finale di campionato, avendo già raggiunto quota 40 punti in classifica e trovandosi a 12 punti di distacco dalla zona Europa. Andiamo a scoprire dove vedere Benevento Sassuolo streaming e tv.

Benevento Sassuolo Diretta: Canale TV e dove vederla

Benevento Sassuolo in diretta tv sui canali digitali di Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La partita non si può vedere su Rojadirecta TV e nemmeno con TarjetaRojaOnline Gratis perchè considerate illegali in Italia.

Dove vedere Benevento Sassuolo Streaming Gratis invece di Rojadirecta

Benevento Sassuolo streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online a pagamento per tutti su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.

Benevento Sassuolo non viene trasmessa in chiaro.

Benevento Sassuolo Streaming Live: ultime notizie formazioni



Gianluca Lapadula ha segnato il primo gol del Benevento con tutti e tre i suoi ultimi gol in Serie A, segnando due volte nei primi dieci minuti di gioco. Al contrario, Filip Duricic ha segnato il primo gol del Sassuolo in due delle ultime tre partite di Serie A in cui lui è riuscito a segnare, con entrambi quei gol arrivati dopo il 70° minuto di gioco.



⚽ Queste le probabili formazioni di Benevento Sassuolo

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Tuia, Glik, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Viola; Ionita, Caprari; Gaich. Allenatore Pippo Inzaghi. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Moncini.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Marlon, Rogerio; Obiang, Locatelli; Haraslin, Djuricic, Boga; Raspadori. Allenatore De Zerbi. Squalificati: Traore. Indisponibili: Ayhan, Berardi, Bourabia, Caputo, Defrel, Romagna.