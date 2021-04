Ultime Notizie » Calcio in TV » Calcio TV Oggi: Real Madrid-Liverpool Streaming Manchester City-Borussia Dortmund Gratis, dove vederle stasera. Domani Juventus-Napoli

Dove vedere le partite di calcio in tv: Real Madrid-Liverpool, Manchester City-Borussia Dortmund e tutte le partite di oggi martedì 6 aprile 2021. E Rojadirecta TV? E TarjetaRojaOnline Gratis? Te lo spieghiamo di seguito, con orario d’inizio, canale tv, link e tutte le informazioni per vedere le partite streaming gratis e diretta live tv.

18:45 Monaco-Metz (Coppa Di Francia) – Sportitalia

21:00 Diretta Goal Champions League – Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

21:00 Diretta Real Madrid-Liverpool (Champions League) – Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite), in chiaro su Canale 5

Arbitro: Brych (Germania). Dopo aver eliminato l’Atalanta di Gasperini, il Real Madrid di Zidane affronta il Liverpool ai quarti di finale di Champions League. Quattro volte campione d’Europa con il Real Madrid, Karim Benzema ha visto sei dei suoi ultimi sette gol in UCL arrivati con il piede destro che sono stati i primi delle rispettive partite. Due dei tre gol dell’attaccante del Liverpool Sadio Mané in questa stagione di UCL sono arrivati tra il 46° ed il 60° minuto di gioco. Cinque delle ultime sei partite ai quarti di finale di UCL disputate tra squadre spagnole ed inglesi hanno visto la squadra vincente segnare per prima e mantenere la porta inviolata.

Diretta Real Madrid Liverpool con i canali digitali di Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. In chiaro su Canale 5 e Mediaset Play.

21:00 Diretta Manchester City-Borussia Dortmund (Champions League) – Sky Sport (Canale 253 Satellite)

Arbitro: Hategan (Romania). Kevin De Bruyne del Manchester City ha fatto quattro assist ed un gol in tre presenze in questa stagione di UCL, mentre ha segnato due gol contro il Borussia Dortmund in carriera. Erling Haland, figlio dell’ex giocatore del Manchester City Alf-Inge Håland, è il capocannoniere nella competizione (dieci gol) ed ha segnato cinque gol nelle ultime quattro trasferte del Borussia Dortmund in UCL.

Il Manchester City non subisce gol da 706 minuti in UCL: solo l’Arsenal ha mai fatto meglio (995 minuti).

Diretta Manchester City Borussia Dortmund con i canali digitali di Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita non viene trasmessa in chiaro su Canale 5 e quindi nemmeno su Mediaset Play.

Domani 6 aprile si giocheranno alle 18:45 Inter-Sassuolo (Serie A) e alle 21:00 Juventus-Napoli (Serie A). Sempre alle 21:00, inoltre, per i quarti di finale di Champions League, scenderanno in campo Bayern Monaco-Paris SG e Porto-Chelsea

NB: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.

