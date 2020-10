Cambio Orario in Italia: si torna all'Ora Solare.

L’ora solare entrerà in vigore in Italia nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre. Il cambio dell’ora avviene alle 3 con le lancette che dovranno essere spostate indietro di un’ora, tornando così alle 2. E’ in questo modo che finisce l’orario estivo per lasciare spazio all’autunno: con la nuova ora esatta in Italia si potrà dormire un’ora in più.

L’orario invernale è solitamente caratterizzato dall’avere giorni con meno ore di luce naturale perché la Terra è sempre più lontana dal Sole. L’ora solare dovrebbe restare in vigore fino al 29 marzo 2021 o probabilmente per sempre visto che nel 2021 gli Stati e l’Unione Europea, Italia compresa, dovranno decidere se abolirle o meno l’ora legale. Chi ha già scelto invece la sua posizione al rispetto è stata la Francia, la quale ha già deliberato per dire addio definitivamente al cambio dell’ora.