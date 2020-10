Dove vedere le partite di calcio in tv Midtjylland-Atalanta, Inter-Borussia M’Gladbach, Bayern-Atletico Madrid e tutte le altre di oggi mercoledì 21 ottobre 2020, con orario d’inizio e canale tv. E Rojadirecta? Di seguito tutte le informazioni per vedere le partite di oggi in live streaming e diretta tv.

15:00 Mantova-Matelica (Serie C) – Eleven Sports.

15:00 Sudtirol-Carpi (Serie C) – Eleven Sports.

15:00 Paganese-Virtus Francavilla (Serie C) – Eleven Sports.

15:00 Palermo-Turris (Serie C) – Eleven Sports.

17:30 Albinoleffe-Renate (Serie C) – Eleven Sports.

17:30 Como-Pergolettese (Serie C) – Eleven Sports.

17:30 Casertana-Catanzaro (Serie C) – Eleven Sports.

18:30 Alessandria-Grosseto (Serie C) – Eleven Sports.

18:30 Livorno-Novara (Serie C) – Eleven Sports.

18:30 Pontedera-Lecco (Serie C) – Eleven Sports.

18:30 Pro Patria-Lucchese (Serie C) – Eleven Sports.

18:30 Arezzo-Padova (Serie C) – Eleven Sports.

18:30 Legnago-Perugia (Serie C) – Eleven Sports.

18:30 Vis Pesaro-Triestina (Serie C) – Eleven Sports.

18:30 Potenza-Teramo (Serie C) – Eleven Sports.

18:30 Viterbese-Bisceglie (Serie C) – Eleven Sports.

18:55 Diretta Goal Champions League – Sky Sport Collection e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

18:55 Real Madrid-Shakhtar (Champions League) – Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 252 Satellite).

18:55 Salisburgo-Lokomotiv Mosca (Champions League) – Sky Sport (Canale 254 Satellite).

19:00 Lecce-Cremonese (Serie B) – Diretta con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese).

20:30 Modena-Feralpisalò (Serie C) – Eleven Sports.

20:45 Carrarese-Pistoiese (Serie C) – Eleven Sports.

20:45 Piacenza-Olbia (Serie C) – Eleven Sports.

20:45 Pro Sesto-Giana Erminio (Serie C) – Eleven Sports.

20:45 Pro Vercelli-Juventus U23 (Serie C) – Eleven Sports.

20:45 Catania-Ternana (Serie C) – Eleven Sports.

20:45 Monopoli-Bari (Serie C) – Eleven Sports.

21:00 Diretta Goal Champions League – Sky Sport Collection e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

21:00 Diretta Inter-Borussia M’Gladbach (Champions League) – Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite), in chiaro su Canale 5.

L’Inter di Antonio Conte debutta nel Gruppo B di Champions League sfidando al Meazza nel 1° turno della Fase a gironi i tedeschi del Borussia Mönchengladbach, guidati in panchina da Marco Rose. Oltre all’Inter e al Borussia Mönchengladbach, il Gruppo B di Champions League comprende anche gli spagnoli del Real Madrid e gli ucraini dello Shakhtar Donetsk.

Diretta Inter Borussia Monchengladbach su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). Live streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita viene trasmessa in chiaro su Canale 5 e quindi anche online con Mediaset Play.

21:00 Diretta Midtjylland-Atalanta (Champions League) – Sky Sport Arena e Sky Sport (Canale 253 Satellite).

Appuntamento alla MCH Arena, impianto di Herning, Danimarca. Dopo la semifinale sfiorata nella scorsa edizione, l’Atalanta vuole trasformarsi in una sicurezza e consolidarsi in Europa. Nella nuova edizione della Champions League proverà addirittura a migliorare il suo piazzamento, partendo dalla fase a gironi e dalla sfida esterna contro il Midtjylland.

Diretta Midtjylland Atalanta su Sky Sport Arena e Sky Sport (Canale 253 Satellite). Live streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita non viene trasmessa in chiaro su Canale 5 e quindi nemmeno online con Mediaset Play.

21:00 Bayern-Atletico Madrid (Champions League) – Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 254 Satellite).

21:00 Ajax-Liverpool (Champions League) – Sky Sport (Canale 255 Satellite).

21:00 Manchester City-Porto (Champions League) – Sky Sport (Canale 256 Satellite).

21:00 Olympiacos-Marsiglia (Champions League) – Sky Sport (Canale 257 Satellite).

Giovedì 22 Ottobre

00:15 Racing-Estudiantes Merida (Copa Libertadores) – DAZN.

02:30 Flamengo-Junior (Copa Libertadores) – DAZN.

02:30 Independiente Del Valle-Barcellona (Copa Libertadores) – DAZN.

Tra le partite da vedere domani evidenziamo le quelle delle italiane impegnate in Europa League: alle 18:55 si giocano Napoli-AZ e Young Boys-Roma, alle 21:00 si gioca Celtic-Milan. Nelle prossime ore maggiori dettagli sulle dirette streaming delle partite. I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.