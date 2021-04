Ultime Notizie » Benzema » Champions: Real Madrid-Chelsea finisce 1-1 sotto un tremendo diluvio, domani PSG-City stessa ora

DIRETTA CALCIO – Con un primo tempo degno di una Champions League e un secndo tempo da dimenticare, l’andata di semifinale tra Real Madrid e Chelsea al Di Stefano della capitale spagnola è terminata con il risultato di 1 a 1. Un po’ per la forte pioggia, un po’ per la stanchezza accumulata di tutta la stagione e un po’ la paura di perdere, sono stati i fattori che hanno condizionato la sfida.

Il Real Madrid non è riuscito ad andare oltre il pareggio in un duello di molti contrasti contro il Chelsea che è stato superiore in molte fasi della partita. Le Merengues hanno ottenuto un risultato prezioso per la gara di ritorno di mercoledì 5 maggio al Stamford Bridge di Londra. Nonostante il predominio del Chelsea, che è riuscito ad andare in vantaggio al 14′ con Pulisic, la formazione di Zidane è riuscita a rifarsi al 29′ con Benzema, che eguaglia Raúl nella classifica dei marcatori storici in Champions League, lasciando aperte le possibilità di qualificazione alla finale di Istanbul per la gara di ritorno.

Nel secondo tempo il gioco è rallentato, a causa della forte pioggia e della grande intensità mostrata nei primi 45 minuti. Il Real Madrid voleva progredire all’interno della partita, mentre il Chelsea voleva mantenere la sua versione del primo tempo, optando per strategie diverse. La partita si stava calmando, ed è qui che l’energia ha giocato un ruolo chiave, poiché la squadra ospite stava perdendo parte del suo mantice.

Real Madrid-Chelsea risultato esatto finale 1-1

Nonostante le sostituzioni, nessuna delle due squadre ha voluto rischiare eccessivamente e ha tenuto le posizioni per mantenere il pareggio in campo.

Marcatori gol: 14′ Pulisic (C), 29′ Benzema (R).

Real Madrid (3-5-2): Courtois; Nacho, Varane, Militão; Carvajal (77′ Odriozola), Kroos, Casemiro, Modric, Marcelo (77′ Asensio); Benzema (92′ Rodrygo), Vinícius Júnior (66′ Hazard). Allenatore Zidane.

Chelsea (3-4-3): Mendy; Thiago Silva, Christensen, Rudiger; Azpilicueta (66′ James), Jorginho, Kante, Chilwell; Mount, Werner (66′ Havertz), Pulisic (66′ Ziyech). Allenatore Tuchel.

Ammoniti: Vinicius Junior, Pulisic, Kroos, Marcelo, Varane, Odriozola.

Dove vedere la partita PSG-Manchester City in tv e streaming (orario)

Domani sera alla stessa ora (ore 21 italiane) si gioca PSG-Manchester City in diretta tv con Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 251 Satellite) e streaming online con SkyGo e NOW. Questa partita non sarà trasmessa in chiaro su Canale 5 come invece successo per Real Madrid-Chelsea.