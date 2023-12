Ultime Notizie » UEFA Champions League » Come si giocherà la Champions League Edizione 2024-25

La serata di ieri sarà ricordata come l’ultima giornata storica della fase a gruppi di Champions League come la conosciamo. A partire dall’edizione 2024-25, infatti, ci saranno importanti cambiamenti nel format del torneo per club più importante e prestigioso d’Europa. Le squadre partecipanti passeranno da 32 a 36 e invece degli 8 gruppi abituali, ci sarà un unico grande gruppo. Ogni squadra giocherà 8 partite, 4 in casa e 4 in trasferta, contro avversari determinati tramite sorteggio. Non tutte le squadre quindi si affronteranno tra loro in questa fase.

Le prime 8 squadre classificate nel grande gruppo si qualificheranno direttamente agli ottavi di finale. Le squadre classificate dal 9° al 24° posto si sfideranno in spareggi, con partite di andata e ritorno, per accedere alle altre 8 posizioni agli ottavi di finale.

Le squadre dal 9° al 16° posto saranno teste di serie negli spareggi e giocheranno la partita di ritorno in casa. Le squadre classificate dal 25° posto in giù saranno eliminate senza neanche la possibilità di accedere all’Europa League.

Le partite del nuovo grande gruppo di Champions League si svolgeranno da settembre a gennaio, senza la pausa invernale di due mesi. Le partite saranno giocate di solito il martedì e il mercoledì, ma è prevista una settimana esclusiva in cui si giocheranno solo partite di una competizione europea (Champions League, Europa League o Conference League). In quella settimana esclusiva, le partite di Champions si disputeranno il martedì, il mercoledì e il giovedì.