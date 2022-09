Ultime Notizie » Angel Di Maria » Juventus, nuovo infortunio Di Maria: può saltare il debutto in Champions?

L’esterno argentino, Ángel Di María, si è infortunato nuovamente nell’ultima partita che la Juventus ha affrontato contro la Florentina, per cui all’intervallo è stato necessario sostituire il ‘Fideo’, e al suo posto è entrato l’esterno Mattia De Sciglio.

Di Maria, due infortuni in meno di un mese

Dopo alcune partite, il contributo di Di María all’attacco della Vecchia Signora non è stato quello previsto, visto che il giocatore ha riportato due infortuni in meno di un mese. Una situazione che ha cominciato a destare preoccupazione, visto che Juventus, delle ultime cinque partite, ne ha vinte solo due.

La gravità dell’infortunio non è ancora nota poiché la Juve non ha riportato nulla sulla situazione di ‘Fideo’; tuttavia, secondo TuttoSport, il 34enne argentino potrebbe saltare l’esordio in Champions League di domani era contro la sua ex squadra, il Paris SG.