Dove vedere Barcellona PSG Streaming Gratis e Diretta TV – Nell’Estadio Olimpico di Barcellona, tutto è pronto per il confronto tra i padroni di casa e il Paris Saint-Germain nei quarti di finale di Champions League. La squadra di Xavi, classificatasi seconda nella Liga spagnola dopo il Real Madrid, porta con sé il vantaggio ottenuto nella partita precedente contro i parigini, vinta 3-2 a Parigi grazie ai gol di Raphinha (che ha segnato due volte) e Christensen. I francesi, per evitare un altro fallimento europeo, devono recuperare il gol di svantaggio: nel match precedente, contro Luis Enrique, le reti di Dembele e Vitinha non sono state sufficienti. Andiamo a scoprire le probabili formazioni di Barcellona PSG e dove guardarla in tv e online: la mostrano in chiaro?

Per coloro che desiderano seguire ogni minuto di azione dal vivo, ci sono molteplici opzioni di visione disponibili. La partita sarà trasmessa oggi martedì 16 gennaio 2024 alle ore 21 italiane, in chiaro su Canale 5, garantendo l’accesso a un vasto pubblico. Inoltre, gli abbonati a Sky Sport avranno la possibilità di godersi l’incontro attraverso il servizio televisivo.

Per coloro che preferiscono lo streaming, la partita sarà accessibile su piattaforme come, offrendo una flessibilità di visione senza precedenti.

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Koundè, Araujo, Cubarsì, Cancelo; Pedri, De Jong, Gundogan; Yamal, Lewandowski, Raphinha. Allenatore: Xavi. A disposizione in panchina: Pena, Astralaga, Inigo Martinez, Fort, Marcos Alonso, Romeu, Casadò, Fermin Lopez, Ferran Torres, Joao Felix, Vitor Roque, Guiu. Indisponibili: Balde, Gavi. Squalificati: Christensen, Sergi Roberto.

Paris SG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, L. Hernandez, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Fabian Ruiz, Vitinha; Barcola, Dembelè, Mbappè. Allenatore: Luis Enrique. A disposizione in panchina: Navas, Tenas, Beraldo, Skriniar, Danilo, Soler, Ugarte, Asensio, Kang-in Lee, Kolo Muani, Gonçalo Ramos. Indisponibili: Kimbempe. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Kovacs (Romania). Guardalinee: Marinescu-Artene (Romania). 4° Uomo: Fesnic (Romania). VAR: Fritz (Germania). Assistente Sala VAR: Dankert (Germania).