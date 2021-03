Ultime Notizie » Barcellona » Champions: il PSG elimina il Barcellona di Messi agli ottavi

DIRETTA CALCIO – Questa volta non c’è stata la storica rimonta: al Parco dei Principi finisce 1-1 e il PSG manda a casa il Barcellona di Leo Messi nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Pesante il vantaggio di Mbappé al 31′ su calcio di rigore guadagnato da Icardi che obbliga in ottimo Barcellona a dover segnare almeno 4 gol senza subirne ulteriori. Messi prova a iniziare la rimonta con un missile da lontano (paregio al 37′) poi però sbaglia nel recupero del 1° tempo un calcio di rigore. Nella ripresa il Paris SG aministra, non succede quasi niente e ai quarti passano i francesi. Quarti di finale senza Messi e Ronaldo.

PSG-BARCELLONA risultato esatto finale 1-1

Marcatori gol: 31′ rigore di Mbappé (P), 37′ Messi (B).

PSG (4-3-3): Navas; Florenzi (77′ Dagba), Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa (46′ Diallo); Gueye (59′ D. Pereira), Paredes, Verratti (84′ Rafinha); Draxler (59′ Di Maria), Icardi, Mbappé. Allenatore Pochettino.

BARCELLONA (3-4-1-2): Ter Stegen; Mingueza (35′ Firpo), De Jong, Lenglet; Dest (66′ Trincão), Busquets (79′ Moriba), Pedri (79′ Pjanic), Jordi Alba; Griezmann; Messi, Dembélé (79′ Braithwaite). Allenatore Koeman.

Ammoniti: Kurzawa (P), Mingueza (B), Lenglet (B), De Jong (B), Gueye (P), Paredes (P), Icardi (P). Note: al 45’+3 rigore sbagliato da Messi (B).