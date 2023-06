Ultime Notizie » Aleksander Ceferin » Ceferin critica l’Arabia Saudita per l’acquisto di Stelle del Calcio

L’Arabia Saudita sta cercando di attirare stelle del calcio internazionale con offerte economiche irrinunciabili, ma il contestatissimo presidente della UEFA, Aleksander Ceferin, ritiene che questo trend sia sbagliato per lo sviluppo del calcio in Arabia Saudita.

Secondo Ceferin, i club sauditi dovrebbero investire nei settori giovanili e sviluppare i propri giocatori, invece di acquistare giocatori che stanno quasi terminando la loro carriera.

Dopo Cristiano Ronaldo Karim Benzema , l’Arabia Saudita sta cercando di portare nel suo paese stelle come, al quale sono stati offerti 200 milioni l’anno, eal quale è stato offerto un biennale da 25 milioni di euro netti a stagione

Ceferin ha anche sottolineato che i giocatori di alto livello preferiscono rimanere in Europa per partecipare alle migliori competizioni. Inoltre, ha citato l’esempio della Cina, dove molti calciatori sono stati acquistati con offerte economiche elevate, ma il movimento calcistico non si è evoluto.