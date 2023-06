Ultime Notizie » App musicali » Waffly: l’app per ascoltare tutto il tuo audio in un unico posto

Abbiamo tutti del tempo al lavoro o da soli dove ci piace ascoltare di tutto, dalla musica ai podcast, discorsi di ispirazione, interviste con esperti o star del cinema o persino audiolibri, e di solito abbiamo abbonamenti a piattaforme musicali come Spotify, audiolibri come Audible o di podcast come Podimo.

Ma se quello che vuoi è accedere a tutti quei contenuti e più facilmente e rapidamente, allora ti offriamo la soluzione che comprende tutte queste piattaforme e ti consente di esplorare, comprendere e condividere tutto ciò che ascolti.

Tutto il tuo audio in un unico posto

Waffly è un’applicazione di riproduzione audio che ti offre un’esperienza unica e innovativa in cui puoi accedere a tutti i contenuti audio che desideri, da diverse piattaforme, e goderteli come preferisci.

Naviga attraverso tutti i tuoi contenuti audio con precisione, discriminando per argomento, autori o parole chiave, scopri dati preziosi sul tuo pubblico, capisci chi sono i tuoi ascoltatori e cosa li interessa.

Visualizza le trascrizioni di tutti i contenuti audio, cita, taglia, salva e condividi le parti che ti interessano di più, direttamente sulla piattaforma più adatta a te, che sia Twitter, Instagram o Facebook.

Con Waffly puoi interagire con altri ascoltatori e trasformare i contenuti che ami in una scusa per coltivare nuovi amici, condividere idee e messaggi con altre persone a cui piacciono le tue stesse cose.

Strumenti creatore disponibili

Nel caso tu abbia un tuo progetto personale, Waffly ti permette di coltivare una community attiva di ascoltatori e monetizzare i tuoi contenuti con abbonamenti e donazioni. Mentre impari e migliori i tuoi contenuti.

Waffly si integra perfettamente anche con altri strumenti come WordPress, Medium, Notion o Webflow per creare pagine web, blog o newsletter con audio e alzare il livello dei tuoi progetti personali o commerciali sul web.

Puoi provare tutto ciò che Waffly (https://waff.ly/)ha da offrire visitando il loro sito Web, lasciandoci un feedback sulla piattaforma nella nostra casella dei commenti e cambiando per sempre il modo in cui interagisci con le tue piattaforme audio.