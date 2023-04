Ultime Notizie » Corinna Larsen » Chi è Alejandra, la “figlia segreta” del re Juan Carlos di cui tutti parlano?

L’ex sovrano Juan Carlos I ha una figlia segreta di nome Alejandra, nata da una relazione extraconiugale con un’aristocratica spagnola alla fine degli anni ’70 e all’inizio degli anni ’80. Lo scoop è rivelato secondo un libro che i giornalisti José María Olmo e David Fernández pubblicheranno l’8 maggio, e riportato questa settimana da El Confidencial.

Sarebbe il quarto figlio del re emerito spagnolo dopo l’infanta Elena, nata nel 1963, l’infanta Cristina, nel 1965, e il re Felipe VI, nato nel 1968.

Attualmente la donna è sposata, ha un figlio e non ha mai reclamato alcun diritto di successione. A quanto pare, inizialmente è cresciuta ignorando chi fosse suo vero padre e pensando che suo padre fosse il marito di sua madre, che aveva circa 70 anni quando lei è nata.

Sia lei che i membri della famiglia reale conoscono la verità, secondo i giornalisti. Alejandra è stata informata delle sue origini e sia al Palazzo della Zarzuela che nel circolo di amicizie di Juan Carlos I hanno finito per conoscerla.

In un certo momento, ci sarebbe stato un avvicinamento tra l’ex sovrano e Alejandra e, nonostante non ci sia mai stato un riconoscimento ufficiale, ha finito per trattarla come una figlia e aiutarla finanziariamente.

Secondo gli autori del libro, l’esistenza di questa figlia segreta è stata confermata da tre fonti:

un’ex amante di Juan Carlos I, a cui ha confessato il suo segreto, un imprenditore amico dell’ex sovrano da sei decenni, un ex fidanzato di Alejandra, a cui ha raccontato le sue origini.

A quanto pare, l’ex sovrano raccontava ai suoi amici che conoscevano l’esistenza di Alejandra che era una brava ragazza, molto intelligente e preparata.

Il Gossip VIP le ha già dato un nome

Anche se Olmo e Fernández non rivelano l’identità della donna offrendo dati sufficientemente vaghi, secondo loro, per proteggerla, poiché lei preferisce rimanere nell’anonimato, le speculazioni sul suo possibile cognome sono già iniziate.

Gli autori del libro raccontano che Juan Carlos I e la madre di Alejandra si conobbero quando erano giovani e che condividevano amici e la passione per la caccia, e che la presunta figlia nacque in una famiglia di aristocratici connessa al potere.

Secondo loro, l’amante del re si distingueva per il suo profilo liberale e progressista negli anni ’70, partecipava regolarmente a eventi promozionali ed eventi di moda, era abituale delle riviste del cuore e aveva amicizia con protagonisti di quel mondo.

Ulteriori dettagli sulla figlia segreta del Re

Raccontano anche che Alejandra si dedica, come sua madre, al mondo della moda ed è alta, magra e bella. Inoltre, sarebbe stata l’immagine di marchi di abbigliamento e gioielli e sarebbe appassionata di musica, cultura e viaggi.

Con tutti questi dettagli, nei media nazionali è già iniziato a circolare un nome, quello di Alejandra de Rojas, figlia di Eduardo de Rojas e Ordoñez (morto nel 2005 a 96 anni) e Charo Palacios (morto nel 2016 a 79 anni), conti di Montarco, come riporta, ad esempio, The Objetive.

Alejandra de Rojas ha attualmente 43 anni, è sposata, ha un figlio ed è legata al mondo della moda, come lo era sua madre. Inoltre, è protagonista di campagne pubblicitarie e appare occasionalmente sulle riviste del cuore.

Inoltre, si sa che sua madre coincideva frequentemente con il monarca a Sanxenxo, dove aveva una casa. Sanxenxo è la località galiziana dove il re emerito conserva il suo circolo più intimo di amicizie ed è stata la destinazione dove è stato in due occasioni quando ha visitato la Spagna dal momento in cui si è autoesiliato negli Emirati Arabi Uniti nel 2020.

Per decenni, numerosi scandali sulla vita affettiva e gli affari del monarca sono stati nascosti all’opinione pubblica. Ma la caccia si è aperta intorno al 2012, quando è stata rivelata la lunga relazione extraconiugale che Juan Carlos I aveva mantenuto con la tedesca Corinna Larsen. Poi sono arrivati gli scandali sull’origine sospetta del suo patrimonio all’estero e i suoi conti in sospeso con l’Agenzia delle Entrate spagnola. Così, negli ultimi anni, sempre più dettagli sono stati resi noti su una biografia che poco più di un decennio fa era considerata esemplare dalla maggioranza degli spagnoli.