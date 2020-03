Carta da parati online, con stile e creatività, anche per la camera da letto.

A volte sentiamo la necessità di cambiare stile alla nostra camera da letto, probabilmente l’ambiente più importante della casa in quanto è dove andiamo a riposare. Sentiamo quindi il bisogno che l’energia, come dire, risulti essere perfetta.

La carta da parati ci regala, senza alcun dubbio, la possibilità di rimodellare l’ambiente ogni qualvolta ne sentiamo la necessità. Con le migliaia di opzioni a nostra disposizione, anche online, sarà facile e divertente scegliere il rivestimento più adatto e conveniente per personalizzare la nostra stanza. Decorativa, floreale, raffinata, vintage, di lusso, di design, sono solo alcune delle tantissime carte adesive facili da applicare e che possiamo trovare nel mercato.

Anche se ci sono molti negozi online dove poterla acquistare, la carta da parati camera da letto può essere prima scelta direttamente in un negozio dal vivo. Questo per verificare la tipologia, sentire con le proprie mani la qualità e renderci conto dal vivo il tipo di impressione. Sì, perchè è molto importante la reazione emotiva al contatto, anche visivo, con la decorazione che ci accompagnerà nelle ore di riposo.

E’ una soluzione poco invasiva che ci permette di rinnovare l’ambiente di casa con idee originali ed economiche, ogni qualvolta lo vogliamo fare: adesivi murali da attaccare e staccare senza alcuna fatica. Con arte e design, sartorialità artigianale e tecnologia digitale, sensazioni naturali e tendenze innovative. Abbiamo l’imbarazzo della scelta.

Se stai pensando di rinnovare la cameretta dei bambini, farai in modo che il cambio della stanza possa stimolare la fantasia dei più piccoli. I dettagli sono importanti, iniziando dai colori e dai tessuti della decorazione. Il tutto sarà completato dal tendaggio e dall’illuminazione, per dare il tocco finale e risolutivo senza dover fare ulteriori spese che aggravino il costo finale dell’operazione.

Al giorno d’oggi scegliere consapevolmente la carta da parati o il rivestimento murale che permette di cambiare anche radicalmente la percezione visiva e sensitiva di uno spazio interno della nostra casa, è quasi un gioco da ragazzi. In ogni caso, non perdete il gusto di divertirvi.

Fatevi accompagnare dai vostri figli, i quali diventeranno i vostri “interior design” ricordandoci come la creatività sia la massima espressione della loro gioia di vivere. Solamente assicuratevi che la carta da parati scelta soddisfi i requisiti tecnici per garantire la sua durabilità ed il mantenimento delle sue caratteristiche estetiche e funzionali nel tempo. Per esempio, se pensate come noi che la camera da letto è dove i bambini passano il maggior tempo anche per giocare, assicurati che la carta sia lavabile. In questo modo durerà più a lungo, mantenendosi sempre pulita.

Esistono oggi valide alternative alle tradizionali carte da parati adesive viniliche di una volta. Se per esempio, siete sensibili al principio della sostenibilità ambientale, potrete optare a parati con materiali di recupero e privi di Pvc. Questa tipologia di carta da parati moderna costituta da una miscela di fibre tessili, cellulosa e fliselina che gli permette una più facile applicazione. La loro composizione crea anche uno strato di isolamento termico e così si permette ai muri di respirare e non trattenere l’umidità. Altro fattore importante per la durata dell’applicazione e l’aria che respiriamo mentre dormiamo.

Infine, quando vi recherete in negozio, non fatevi vincere dalla timidezza: fate tutte le domande che vi vengono in mente, in modo che lo specialista possa risolvere tutti i vostri dubbi. Solo così avrete le idee chiare sulla scelta corretta della decorazione finale e che quindi andrete a comprare.