Dove vedere le partite di calcio in tv Livorno-Frosinone, Crotone-Pisa, Chelsea-Liverpool e tutte le altre di oggi martedì 3 marzo 2020 con orario d’inizio e canale tv. E Rojadirecta? Ve lo spieghiamo di seguito con tutte le informazioni per vedere le partite di oggi in live streaming e diretta tv.

20:45 Chelsea-Liverpool (FA Cup) – Dazn.

21:00 Perugia-Benevento (Serie B) – Rai Sport e Dazn.

21:00 Cosenza-Cittadella (Serie B) – Dazn.

21:00 Cremonese-Empoli (Serie B) – Dazn e Dazn1.

21:00 Diretta Livorno-Frosinone (Serie B) – Dazn.

Arbitro Minelli. Livorno Frosinone si affrontano oggi per la 27a giornata di Serie B. I labronici sono tornati alla vittoria, decisamente a sorpresa, in occasione della trasferta sul campo del Chievo di sabato scorso, dopo che non assaporavano il sapore del successo da ben 14 gare, ma i punti che li dividono dalle zone tranquille della graduatoria sono in ogni caso una marea. Sesta vittoria consecutiva senza subire gol invece per i ciociari, lanciatissimi con 46 punti secondi dietro al Benevento.

Diretta Livorno Frosinone con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

21:00 Pordenone-Juve Stabia (Serie B) – Dazn.

21:00 Diretta Crotone-Pisa (Serie B) – Dazn.

Arbitro Pontera. Crotone Pisa si affrontano questa sera per la 27esima giornata di campionato, in un match fondamentale per entrambe le compagini. I calabresi infatti non possono permettersi di mancare l’appuntamento con i 3 punti, per non rischiare di compromettere la rincorsa al secondo posto della classifica; i toscani, dal canto loro, dopo l’1-0 casalingo sul Perugia e con 33 punti all’attivo, cercano la vittoria soprattutto per mantenersi a distanza di sicurezza dalla zona più calda della classifica.

21:00 Salernitana-Venezia (Serie B) – Dazn.

21:00 Trapani-Virtus Entella (Serie B) – Dazn.

23:15 Defensa Y Justicia-Santos (Copa Libertadores) – Dazn.

Tutte le dirette di calcio da vedere in TV e streaming legalmente e non con Rojadirecta.



Ricordatevi che quando vi collegate a internet è bene utilizzare una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto il tempo della navigazione.

Streaming Rojadirecta TV: ricordiamo che in italia il sito Rojadirecta è illegale. Nonostante questo, molti siti italiani, compresi alcuni inseriti in Google News Italia, pubblicano il link a Rojadirecta, ponendo ad alto rischio gli internauti da attacchi informatici e pericolosi virus. Una situazione già segnalata e che speriamo che Google News possa risolvere al più presto.

Tra le partite da vedere nei prossimi due giorni evidenziamo le gare di ritorno delle due semifinali di Coppa Italia TIm Cup. Domani mercoledì 4 marzo c’è Juventus-Milan alle 20:45 in chiaro su Rai Uno. Giovedì 5 marzo si dovrebbe giocare Napoli-Inter sempre alle 20:45 e sempre in chiaro su Rai Uno. Nelle prossime ore maggiori dettagli sulle dirette streaming delle partite. I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.