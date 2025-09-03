Carlotta Mantovan, la figlia Stella è cresciuta e ora è identica a papà Fabrizio Frizzi: la foto virale

Carlotta Mantovan, conduttrice televisiva e giornalista italiana, continua a far parlare di sé e della sua famiglia con un recente scatto.

La foto ritrae la Mantovan insieme alla figlia Stella, che ha recentemente compiuto 12 anni, e ha suscitato una forte emozione tra i follower, riaccendendo l’affetto verso la memoria del compianto Fabrizio Frizzi, marito di Carlotta e padre di Stella.

Nelle ultime ore, Carlotta Mantovan ha pubblicato su Instagram un selfie molto intimo e dolce con la figlia Stella, nata il 3 maggio del 2013 dal matrimonio con Fabrizio Frizzi. La foto, che mostra il volto della bambina parzialmente oscurato per rispettare la privacy, ha ottenuto migliaia di interazioni e commenti commossi. La didascalia, accompagnata dagli hashtag #noi e #amoremio, esprime tutto l’affetto e la complicità tra madre e figlia, in un momento di relax prima della ripresa dell’anno scolastico.

I fan della coppia non hanno potuto fare a meno di notare l’incredibile somiglianza di Stella con il padre, specialmente nel sorriso, segno di un’eredità emotiva e affettiva che continua a vivere nel cuore della famiglia. Molti commenti recitano: «Il sorriso è proprio quello di papà Fabrizio», «Stessa luce negli occhi», «Siete davvero splendide, uniche come il vostro amore». Questa foto non è soltanto un ricordo di famiglia, ma un tributo alla persona e al conduttore televisivo che ha lasciato un segno indelebile nel panorama mediatico italiano.

Carlotta Mantovan, tra carriera e vita privata: la forza di una donna pubblica

Originaria di Mestre, Carlotta Mantovan è nota non solo come vedova di Fabrizio Frizzi ma anche per un percorso professionale che l’ha vista emergere come conduttrice televisiva, giornalista ed ex modella. Dopo essersi classificata seconda a Miss Italia 2001, dove incontrò Fabrizio Frizzi, ha intrapreso una carriera tra giornalismo e televisione, con esperienze significative a Sky TG24 e programmi di Rai come Tutta salute e Portobello.

La sua vita privata è stata segnata profondamente dalla relazione con Fabrizio Frizzi, che l’ha vista sposata dal 2014 fino alla prematura scomparsa del conduttore nel 2018. Il loro amore ha dato luce a Stella, che oggi cresce lontano dai riflettori ma con un’affettuosa presenza materna che ne tutela la serenità. Carlotta ha sempre dimostrato di saper conciliare la sua carriera con la famiglia, mantenendo uno sguardo discreto e protettivo sulla figlia.

Stella, che ha recentemente festeggiato il suo dodicesimo compleanno, è al centro di molte attenzioni non solo per la somiglianza con il padre ma anche per le sue passioni. La giovane eredita infatti da Fabrizio l’amore per la musica, la danza e lo spettacolo, settori in cui la famiglia Frizzi ha sempre creduto e investito.

La bambina si prepara ora ad affrontare la seconda media, un momento di crescita fondamentale, accompagnata dall’affetto materno e da un ricordo paterno che continua a vivere attraverso i racconti e le immagini condivise dalla madre. La scelta di Carlotta di mantenere un profilo protetto per Stella sui social, oscurando il volto e limitando le esposizioni pubbliche, sottolinea la volontà di preservare la naturalezza e l’infanzia della figlia, lontano dal gossip.

I follower hanno espresso il loro sostegno e affetto con messaggi che ricordano Fabrizio Frizzi come «una persona speciale, buona, onesta e generosa», sottolineando come Stella sia la testimonianza viva di quei valori.