Ultime Notizie » Capodanno cinese » Capodanno cinese 2022, l’Anno della Tigre

Questo è l’anno numero 4719 secondo il calendario cinese e la tigre un animale che “spaventa” la sfortuna.

La leggenda narra che Buddha, negli ultimi giorni della sua vita, si ritirò a meditare in una giungla per stare a contatto con la natura. Lì fu attaccato da Mara, signore dell’illusione e dio dei demoni che voleva impedirgli di raggiungere l’illuminazione. Buddha chiese aiuto agli animali e alla sua convocazione ne arrivarono 12, in quest’ordine: il topo, il bue, la tigre, il coniglio, il drago, il serpente, il cavallo, la capra, la scimmia, il gallo, il cane e il maiale.

Con l’aiuto degli animali, Buddha sconfisse Mara e per mostrare la sua gratitudine trasformò i suoi amici nei dodici segni dello zodiaco cinese. Ha dato loro il potere di governare un anno, ogni sessanta, e la capacità di influenzare la personalità di tutti i nati durante quell’anno. O, almeno, così dice la leggenda.

Con l’arrivo di ogni anno inizia il regno di un nuovo animale e di un nuovo elemento. Anche la Cina si identifica ogni anno con loro. Se ne contano cinque: acqua, terra, fuoco, aria e metallo.

Luna Nuova

Il capodanno cinese, chiamato anche Festa di Primavera, è la celebrazione più importante del calendario cinese, che si basa sulle fasi del sole e della luna. Si celebra il giorno della luna nuova, più vicino al giorno equidistante tra il solstizio d’inverno e l’equinozio di primavera. Nel 2022 corrisponde al 1 febbraio e, poiché la Cina ha iniziato a contare gli anni nel 2967 aC, l’anno che inizierà sarà il 4719. Quel giorno finisce il regno del bue e inizia il regno della tigre d’acqua.

Il simbolo della Tigre

Per i cinesi la tigre simboleggia il coraggio, il coraggio, l’avventura, è il re degli animali, colui che sconfigge ogni male.

Quest’anno ha molto da affrontare, coronavirus compreso. Secondo le leggende cinesi, la tigre esce sempre vittoriosa di fronte alle avversità e, inoltre, spaventa la sfortuna, quindi è un simbolo di

Riassumendo:

In che giorno si festeggia il capodanno cinese?

In questo 2022 l’anno nuovo cinese inizia il 1 febbraio.

Che anno cinese è questo 2022?

Questo martedì 1 febbraio 2022, arriva il capodanno cinese, l’anno della Tigre d’acqua, una delle feste più importanti e tradizionali al mondo, conosciuta anche come Festa di Primavera o Capodanno lunare.

Quanto dura la celebrazione del capodanno cinese?

I festeggiamenti per il capodanno cinese durano due settimane e quest’anno terminano il 15 febbraio 2022 con il Festival delle Lanterne, che segna la luna piena.

Come funziona il capodanno cinese?

Il capodanno cinese, chiamato anche Festa di Primavera, è la celebrazione più importante del calendario cinese, che si basa sulle fasi del sole e della luna. Si celebra il giorno della luna nuova, più vicino al giorno equidistante tra il solstizio d’inverno e l’equinozio di primavera.