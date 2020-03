Nuovi dettagli sul pianeta Marte e sul suo strano campo magnetico.

La sonda InSight della NASA è la protagonista dei nuovi dati raccolti sul Pianeta Rosso, lì da poco più di un anno. Mostrano che il campo magnetico di Marte fluttua rapidamente. InSight è la prima missione di atterraggio a trasportare un sensore magnetico che gli consente di misurare da vicino questi campi.

Tra gli altri dettagli, il campo magnetico in un’area di Marte è risultato essere circa 10 volte più forte di quanto gli scienziati si aspettassero e sta cambiando rapidamente.

“I dati a livello del suolo ci forniscono un quadro molto più sensibile della magnetizzazione nelle aree più piccole e da dove provengono”, ha affermato Catherine Johnson, professore all’Università della Columbia Britannica e scienziato senior all’Institute for Planetary Science, in un dichiarazione:

“Oltre a dimostrare che il campo magnetico nel sito di atterraggio era dieci volte più forte di quanto previsto dai satelliti, i dati implicano che provengono da fonti vicine”.

Una missione per capire come si formano i pianeti rocciosi.

La sonda InSight NASA è progettata per raccogliere dati che aiutano gli scienziati a rivelare di più su come si formano i pianeti rocciosi osservando l’interno del pianeta. Prima dell’atterraggio del modulo nel novembre 2018, i campi magnetici erano misurati via satellite e spesso avevano una distanza media dall’epicentro che era larga più di 90 miglia.

Miliardi di anni fa, il pianeta Marte aveva un campo magnetico globale, ma si chiuse per ragioni ancora sconosciute, circa 4 miliardi di anni fa, lasciando l’atmosfera non protetta dalle radiazioni. È probabile che i campi residui provengano da rocce più vecchie sepolte diversi metri sotto la superficie del pianeta, e ciò è suggerito da questi nuovi risultati dalla sonda InSight. Il team di ricerca della NASA prevede di continuare a studiare Marte utilizzando la sonda InSight per identificare meglio quali diversi tipi di rocce sono e dove si trovano.

Il sole influenza il campo magnetico marziano.

Queste osservazioni dalla sonda InSight hanno anche mostrato che il Sole influenza il campo magnetico marziano. Il sole invia particelle cariche attraverso il sistema solare in un fenomeno noto come il vento solare. Queste particelle trasportano un campo magnetico interplanetario che può causare fluttuazioni nel campo magnetico locale quando colpisce l’atmosfera marziana.

Questo perché Marte, a differenza della Terra, non ha un campo magnetico globale per fungere da cuscinetto contro queste tempeste solari

Ci sono anche alcuni strani dati raccolti da InSight, che rivelano cose come le fluttuazioni del campo magnetico intorno a mezzanotte, che sono probabilmente correlate al modo in cui il vento solare si muove intorno a Marte, inducendo correnti elettriche e campi magnetici sul pianeta.

Le osservazioni future aiuteranno i ricercatori a spiegare esattamente perché ciò sta accadendo, poiché la sonda InSight fornisce dati dalla superficie contemporaneamente alla sonda MAVEN che esamina l’atmosfera sopra il sito di atterraggio.

Quando il vento solare ha rimosso l’atmosfera marziana.

“Poiché tutte le nostre precedenti osservazioni su Marte provenivano dall’atmosfera superiore o anche ad altitudini più elevate, non sapevamo se i disturbi del vento solare si sarebbero propagati in superficie”, ha affermato Johnson. “Questo è importante da capire per le future missioni di astronauti su Marte“.

Sulla base dei dati raccolti dal MAVEN e da altre missioni, gli scienziati prevedono che circa 4,2 miliardi di anni fa, questo campo magnetico improvvisamente “si spense”. Ciò ha portato il vento solare a rimuovere lentamente l’atmosfera marziana nei prossimi centinaia di milioni di anni, il che è ciò che ha portato la superficie a diventare il luogo arido e asciutto che è oggi.

Poiché la maggior parte delle rocce sulla superficie di Marte sono troppo giovani per essere state magnetizzate da questo antico campo, il team ritiene che debba provenire da profondità sotterranee.