Ultime Notizie » Cambio dell'ora » Quando si passa all’ora solare nel 2023

MODIFICHE NELL’ORARIO – Ritorna il fuso orario invernale in Italia, secondo il calendario 2023: nella notte tra sabato 28 e domenica 29 ottobre torneremo all’ora standard o ora solare. Tuttavia, uno dei dubbi costanti riguarda se l’orario debba essere spostato in avanti o indietro. Pertanto, qui condividiamo tutti i dettagli del nuovo cambio di orario. In questa giornata, molte persone italiane dovranno rivedere la propria programmazione e ridefinire i propri orari, dato che gli orologi dovranno essere modificati.

Il Paese ha due distinte impostazioni orarie per poter sfruttare al meglio la luce naturale del giorno, che varia in base alle stagioni. Tuttavia, questo cambiamento di orario può essere un po’ complicato per chi non è abituato ad adeguare il proprio programma in base alle stagioni. Pertanto, è importante essere informati su questo evento per evitare conseguenze nella vita quotidiana. Prendi nota.

Fuso orario invernale: quando e a che ora avviene il cambio in Italia?

Una volta che domenica, 29 ottobre, sarà arrivata in tutto il mondo, chiunque risieda in Italia dovrà spostare indietro di un’ora i propri orologi alle 2:00 del mattino. Cosa significa questo? Semplicemente che quando saranno le 3:00 del mattino, in realtà saranno le 2:00. Di conseguenza, in quel giorno, il popolo italiano avrà un’ora in più di sonno.

Per adattarsi al cambio all’ora solare gli esperti suggeriscono di modificare la routine prima del cambiamento, di sfruttare la luce solare per assorbire la vitamina D, di fare attività fisica per rilasciare endorfine, di mantenere una vita sociale attiva e di cercare l’aiuto di un professionista se l’adattamento risulta difficile.

Benefici e inconvenienti dell’orario invernale

L’orario invernale offre sia vantaggi che svantaggi. Da un lato, consente alle persone di svolgere le proprie attività alla luce del sole e favorisce un sonno migliore grazie alla riduzione delle ore di luce solare. Dall’altro lato, le giornate sembrano più brevi e la ridotta illuminazione diurna potrebbe aumentare i furti e gli incidenti stradali. Inoltre, il consumo di energia elettrica potrebbe aumentare a causa della necessità di ricorrere all’illuminazione artificiale.

Per quale motivo avviene il cambio dell’orario durante l’inverno in Italia?

Il cambio dell’orario durante l’inverno in Italia avviene per svariati motivi. Tra questi, si può menzionare la proposta di Benjamin Franklin nel 1978, che mirava a introdurre misure di risparmio energetico, quali l’installazione di persiane per limitare il passaggio di luce, la moderazione nella consumazione di cera e candele, nonché il divieto di traffico notturno accompagnato dal suono delle campane delle chiese al mattino, per garantire un risveglio puntuale di tutti. Inoltre, è possibile controllare l’orario esatto in Italia attraverso Google.