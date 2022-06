Ultime Notizie » Calcio Serie A » Calendario di Serie A 2022/23 Streaming Gratis, dove vedere Sorteggio in Diretta TV

Il sorteggio del Calendario di Serie A di calcio della nuova stagione 2022-23, avverrà venerdì 24 giugno in diretta streaming su DAZN, e sul canale Youtube della Lega Serie A, a partire dalle ore 12:00.

Sarà una stagione un po’ stravolta in virtù dei(prima volta che si gioca in inverno) che obbligheranno alla pausa il campionato da novembre a gennaio. Primo passo del torneo, il sorteggio del calendario che metterà insieme le venti squadre da agosto a giugno. La prima giornata si giocherà sabato 13 agosto 2022 e il torneo terminerà il 4 giugno 2023.

Grande attesa quindi per conoscere quandosi giocheranno i big match di Juventus Inter Milan Napoli e delle altre grandi del campionato , i Derby, e soprattutto la prima giornata che verrà disputata nel weekend di Ferragosto. In tutto sono previste 380 partite nel campionato 2022/2023. Al sorteggio in diretta streaming saranno presenti solo il presidente della Lega Casini e l’AD De Siervo.