Ultime Notizie » Calciomercato » Calcio Mercato Roma: Dybala o Muriel? Sulla Joya anche il Napoli

La Roma ha deciso di coprirsi le spalle. Pur non escludendo l’ingaggio del già libero Paulo Dybala, il direttivo giallorosso ha anche deciso di studiare l’ingaggio, secondo quanto riferito da “Il Messaggero”, di un altro attaccante più abbordabile, il colombiano Luis Muriel.

Il 31enne sudamericano ha appena concluso una stagione molto interessante con l’Atalanta, squadra con la quale ha segnato 14 gol e 10 assist in 39 partite ufficiali. Anche se una piccola cifra dovrebbe essere pagata a titolo di trasferimento (il contratto scade nel 2023), il suo stipendio sarebbe molto più abbordabile di quello della Joya.

Offerta del Napoli per Dybala

Nel frattempo Dybala ha pure ricevuto l’offerta del Napoli. Aurelio De Laurentiis, dopo aver perso Kalidou Koulibaly che è volato al Chelsea, avrebbe presentato un’offerta formale di contratto al giocatore della Juventus, quantificati in 6 milioni di euro a stagione fino al 2027.

Il futuro di Dybala è incerto

Nessuno avrebbe potuto pensare che Paulo Dybala avrebbe trovato ostacoli importanti per risolvere il suo futuro. Primo per la sua qualità, dopo essere stato corteggiato da diversi grandi negli ultimi mesi e anni. L’Inter è partito come il chiaro favorito per il suo acquisto, ma le parti non sono state d’accordo su nulla. I nerazzurri non lo hanno mollato ma ci stanno pensando, per le loro esigenze economiche e perché il club lombardo deve liberare alcuni giocatori. Quindi questo ha rallentato la risoluzione del tuo futuro, aprendo la porta ad altre opzioni e destinazioni.